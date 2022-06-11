İSO'dan gıda bağımsızlığı açıklaması

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi üyeleri ile Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Meclis üyeleri, karşılıklı iş birliği alanlarını istişare etmek ve değerlendirmek üzere ortak meclis toplantısında bir araya geldi.
Bahçıvan'ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Halil Peltek ile ŞUTSO Meclis Başkanı Ahmet Altun da katıldı.
Toplantıda, Şanlıurfa Kalkınma Ajansı tarafından kentin ekonomisi ve yatırım alanlarına yönelik sunum gerçekleştirildi.
Bahçıvan, Şanlıurfa'nın gelişmesine yönelik yaptığı katkılardan dolayı Peltek'in önerisiyle ve meclis üyelerinin oy birliğiyle Fahri ŞUTSO Başkanı seçildi.
Açılış konuşmasını yapan Bahçıvan, İSO ile Şanlıurfa arasında farklı bir gönül bağı olduğunu belirterek, "Ülkemizin sahip olduğu tüm fırsatları 80 milyon nüfusumuz ve insanlık adına kullanmalıyız. Ukrayna-Rusya krizi de gösterdi ki, gıdada bağımsızlık, savunma sanayisi kadar önemli. Hatta gıdanın belki de en önemli stratejik bağımsızlık olduğunu gördük. Pandeminin tedarik zincirinde yol açtığı sorunlar nedeniyle Çin'e ulaşılmadığında Türkiye'nin önemi ortaya çıktı. Bu etkileri AB ve ABD'de görüyoruz. Tedarikte birbirimize olan bağlılığımız, sürdürmemiz gereken bir referans. Kıymetli topraklarımızın en doğru kullanılması için ne imkan varsa kullanmamız gerekiyor" dedi.
ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Halil Peltek de konuşmasında İSO ve ŞUTSO arasındaki iş birliğinin önemine vurgu yaparak, "İSO, Türkiye'nin kalkınması için çok güçlü bir kurum. Ve İSO, tarımsal kalkınmada da bizi destekleyen, adeta ŞUTSO için çalışan bir kurum oldu. Bu konuda ne talep ettiysek, bizi kırmadan gerçekleştirdiler. İSO lobisi çok güçlü olan bir kurum ve aynı zamanda dünya ticaretinin de merkezinde olan bir kurum. Bizim değerlerimiz sizin tecrübenizle birleşince süper devlet oluruz. Doğru yatırımlarla dünya pazarına girebilmemiz için İSO'nun tecrübesine ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.
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