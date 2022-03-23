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İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi’nin mart ayı olağan toplantısı, “Küresel Ekonomik Gelişmeler ve Rusya-Ukrayna Savaşı Nedeniyle Ekonomi, İhracat ve Sanayimizin Karşılaştığı Sorunlar ve Çözüm Arayışı” ana gündemi ile Odakule Fazıl Zobu Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın açılış konuşmasını yaptığı toplantıya, Ticaret Bakanı Mehmet Muş konuk olarak katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan konuşmasında, Rusya ve Ukrayna savaşının dünya için olduğu kadar Türkiye açısından da önemli riskler ve olumsuz etkiler yarattığına, Türkiye’nin tarımsal ürün tedarikinden ihracatına, enerjiden hammaddeye kadar pek çok alanda iki ülke ile önemli ilişkilere ve turizm sektörü açısından da güçlü bağlara sahip olduğuna dikkat çekti.

Geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de Türkiye’nin bu ülkelerle ilişkilerini titizlikle ve dengeli bir şekilde yürütmesinin kritik olduğunun altını çizen İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, "2021 yılında Rusya ile 34.7 milyar dolarlık ticaret hacmimiz var. Bu ülke ile 5.8 milyar dolar ihracat, 29 milyar dolar ithalat yapmışız. Ukrayna ile ise 2.9 milyar dolar ihracat, 4.5 milyar dolar ithalat olmak üzere toplam 7.4 milyar dolarlık ticaret hacmimiz söz konusu. Rusya, başta doğalgaz olmak üzere enerji alanında ve tarım ürünlerinde çok önemli bir tedarikçimiz" dedi.

'TEDARİK ZİNCİRİ GÜVENLİĞİNİ GÜÇLENDİRMELİYİZ'

Ukrayna’dan da tarım ve demir çelik ithalatının önemli seviyelerde olduğunu anlatan Bahçıvan, "Özellikle buğday ithalatımızın yüzde 80’inden fazlasının bu iki ülkeden yapılıyor olması önemli bir kırılganlık kaynağı. Yine enerjide Rusya’dan ithal edilen petrol, doğalgaz ve kömüre bağımlılık oranımız yüzde 26 ile oldukça yüksek. Buna bağlı olarak ithal enerji girdilerinde yüzde 20’lik kesinti olması durumunda dahi Türkiye yüzde 2.1’lik üretim kaybıyla, Litvanya ve Yunanistan’ın ardından en çok etkilenen üçüncü ülke olma konumunda. Diğer önemli bir etki alanı da hiç kuşkusuz turizm. Rusya en fazla turist ağırladığımız ülke olurken, üçüncü sıradaki Ukrayna’dan gelen turist sayısı son beş yılda neredeyse iki katına çıkmıştı. Rakamların da gösterdiği gibi savaş ortamının bu iki ülke ile olan ticaret ve turizm hacmimizi daraltacağı, tedarik zincirlerimizi aksatacağı, gıda ve enerji faturamızı artıracağı ve cari dengeyi olumsuz etkileyeceği son derece açık" diye konuştu.

Bu durumun ihracatta yeni rekor kırarak cari fazla verme hedefiyle yola çıkılan ve yüksek enflasyonla mücadele edilen bir yılda çok daha dikkatli davranmayı zorunlu kıldığını belirten Bahçıvan, “Başta enerji olmak üzere birçok alanda tedarik kanallarının çeşitlendirilerek ülkemizin tedarik zinciri güvenliğinin güçlendirilmesi, yerli ve temiz enerji kaynaklarına dayalı üretimin desteklenmesi ve enerji verimliliğinin artırılması kritik önem taşımaktadır. Yine aynı şekilde, başta ayçiçek ve yem bitkileri olmak üzere ülkemiz için son derece stratejik olan tarım ürünlerinin ithalat ve üretim politikası gözden geçirilerek, gelecek yıllar için çok daha güçlü tarımsal politikalar ve üretim stratejileri oluşturulması gerekiyor” diye konuştu.

DAHİLDE İŞLEM BELGELERİNE EK SÜRE TALEBİ

Konuşmasında savaşın yarattığı sorunlara değinen Bahçıvan, "Rusya ve Ukrayna’ya ihraç edilmek üzere, dahilde işleme ile ithal edilen malların ihracat süreçleri tamamlanamadı. Dahilde İşlem Belgelerine ek süre tanınması, sektördeki firmalarımızı rahatlatacak. İki ülke ile yoğun ticareti nedeniyle üretim ve ihracat kayıpları yaşayan sektörlerimizdeki istihdamın olumsuz etkilenmemesi için başta kısa çalışma ödeneği olmak üzere istihdam desteği ile uygun koşullu kredi imkanlarının sağlanması önem taşımaktadır. Benzer şekilde, iki ülkeye yapılan ihracatlarda Eximbank kredi ve sigorta mekanizmalarının etkin bir şekilde devrede olması sanayicilerimizin yükünü hafifletecektir. İhracatçıların finansmana erişiminde teminat sorununu ortadan kaldırmayı amaçlayan İhracatı Geliştirme Fonunun kurulmasını çok önemli bulduğumuzu belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

'GÜMRÜK BİRLİĞİ'NİN GÜNCELLENMESİ İKİ TARAFA DA KATKI SAĞLAYACAK'

Ticaret Bakanı Mehmet Muş da dünyada son 40 yılın en yüksek enflasyonunun yaşandığına dikkat çekerek, “Enerji ve emtia fiyatlarının yükselmesi hem iç enflasyonu hem de küresel enflasyonu ciddi etkiliyor. Durum değerlendirmesi yaparken bunları dikkate almalıyız” dedi.

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Gümrük Birliğinin güncellemesi gerektiğine de değinen Bakan Muş, “Türkiye ve AB ticaret hacminin bu yıl 200 milyar dolara yaklaşmasını bekliyoruz. Bu kadar büyük bir ticari ortağımızla 1994'te imzalanan Gümrük Birliği'nin güncellenmesi gerektiği aşikar. Güncellemenin sadece Türkiye'ye değil AB'ye de katkısı olacaktır. Gecikmesi, her iki taraf için de kazanılacak refahın ötelenmesi demek” diye konuştu.