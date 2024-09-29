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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Sipay Bodrum FK İsmet Taşdemir: Ligin zorluğu devam ediyor - Sipay Bodrum FK Haberleri

        İsmet Taşdemir: Ligin zorluğu devam ediyor

        Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, 3-1'lik Adana Demirspor galibiyetini değerlendirdi. Taşdemir, ligde her maçın zor olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 23:07 Güncelleme: 29.09.2024 - 23:07
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        "Ligin zorluğu devam ediyor"
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        Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, ligde her maçın zor olduğunu söyledi.

        Takımının Adana Demirspor'u 3-1 yendiği karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Taşdemir, rakibin üç deplasman maçında çok doğru oynadığını, ikisinde 1 farkla mağlup olduğunu ve birinde de berabere kaldığını hatırlattı.

        "LİGİN ZORLUĞU DEVAM EDİYOR"

        Yavaş yavaş lige alıştıklarını dile getiren Taşdemir, "Maçı kazandığımızda bize çok şeyler kazandıracağını biliyorduk. Bizim için her şey bir ilk. İlk iki hafta üst üste galibiyetimiz. Bizim için önemli ve güzel, sonu da böyle bitince çok daha güzel oldu. Oyunun belli dönemlerinde rakibimiz üstünlüğü ele aldı. Ama genelinde bizim üstün olduğumuz bir maçtı. Çok güzel goller oldu, oyuncularım maçı kazanmayı bildi. Bugünü güzel bir şekilde atlattık ama ligin zorluğu devam ediyor. Zorluklarla biz de boğuşmaya ve kendimize yukarılarda yer edinmeye, oynadığımız oyunla da keyif vermeye devam etmek istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

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