İSMEK'in "Yeni Dönem Tanıtım Toplantısı" yapıldı

AA

Tanıtımda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSMEK'lerin dönüşümü için uzun bir süredir çalışma yürüttüklerini söyledi.

İmamoğlu, 1990'lı yılların şartları ve ihtiyaçları çerçevesinde hayata geçirilen kurslarda yeni döneme başladıklarını dile getirerek, "İSMEK, yeni dönemine yepyeni bir vizyon ve anlayışla, yeni bir yüzle başlıyor. İSMEK bugün, yeniden yapılanma yolunda çok önemli bir adım atıyor. Sanat ve meslek kursları çerçevesini aşarak, yoluna, örnek bir yaygın eğitim kurumu olma vizyonuyla devam ediyor. Yaşam boyu eğitime kazandırdığı çağdaş bakış, eğitimle üretimi bütünleştiren yeni yaklaşımıyla İSMEK, yeni döneme, adının önüne 'Enstitü İstanbul'u ekleyerek başlıyor." dedi.

İSMEK'in bir enstitüye dönüşmesinin, kendini yenileyip güncellemesinin zorunluluk olduğunu kaydeden İmamoğlu, kurumun yeni adıyla daha çok mesleki eğitim vereceğini ve istihdam sağlayacağını bildirdi.

İmamoğlu, eğitim programlarının akademisyenlerin görüşleri doğrultusunda 4 temel kategoride yapılandırıldığını aktararak, “Kategorileri, 'Mesleki Eğitimler', 'Kişisel Gelişim', 'Güzel Sanatlar' ile 'El Sanatları ve Zanaat' olarak belirledik. Dört dalda, 22 alanda pek çok yeni eğitim programını bu yıl içinde İstanbullulara ulaştırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

- Yeni logoda İstanbul'un 7 tepesi üçgenle yer aldı

İBB Başkanı İmamoğlu, Enstitü İstanbul İSMEK'in yeni logosunu kamuoyuna tanıttı.

Altında lale ile üstünde 5 farklı renkte insan figürünün bulunduğu eski logo değiştirildi. Yerine İstanbul'un 7 tepesine atıfla altında ve üstünde 2, ortada da 3 olmak üzere toplam 7 üçgenin bulunduğu logo gösterildi.

İmamoğlu, toplantıya katılanlarla fotoğraf çektirdi.