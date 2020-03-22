İsmailağa Camii'nde tepki çeken görüntü

Emrah Doğru edogru@haberturk.com

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle camilerde cemaatle namaz kılınmasına ara verildiği dönemde İsmailağa Camii'nde bir kişinin tükürdüğü elini caminin duvarlarına sürdüğü ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul Fatih'teki İsmailağa Camii'nde bir kişi elindeki tükürüğü caminin birçok yerine sürdü. Olaya ilişkin video sosyal medyada tepkiyle karşılanırken İsmailağa Vakfı'ndan yapılan açıklamada söz konusu kişinin psikolojik sorunları olduğu ileri sürüldü. Hastalığı olmadığı belirtilen kişinin elini sürdüğü yerler ve caminin tekrar dezenfekte edildiği belirtildi.

İFADEDEN SONRA SERBEST

Habertürk’ten Emrah Doğru, WhatsApp hattına da gelen görüntülerin ardından söz konusu kişinin polis tarafından yakalandığı, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı bilgisine ulaştı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında cuma ve vakit namazlarında cemaatle namaz kılınmasına ara verilmişti.