İsmail Yüksek'ten top kazanma rekoru!
İsmail Yüksek, elemelerin ikili mücadele ve sahipsiz top kazanma rekorunu kırdı
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A Milli Takım'da orta sahanın dinamosu İsmail Yüksek, müthiş istatistiklere imza attı.
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Yerinde hamlelerle ve enerjisiyle Modric, Brozovic ve Kovacic'i bezdiren 24 yaşındaki futbolcu, EURO 2024 elemelerinde bir maçta hem 15+ ikili mücadele (16) hem de 10+ sahipsiz top (12) kazanan ilk oyuncu oldu.
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Sahada basmadık yer bırakmayan İsmail, 10 top kapma girişiminin 8'ini başarıyla tamamlarken %89 pas başarısının yanı sıra 2 uzaklaştırma ve 1 de pas arası yaptı.
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