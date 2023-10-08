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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe İsmail Yüksek: Galibiyetleri saymayı bıraktık - Fenerbahçe Haberleri

        İsmail Yüksek: Galibiyetleri saymayı bıraktık

        Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek, "Galibiyetleri saymayı bıraktık ama galibiyet alışkanlığı da çok önemli. Bir bütün olarak devam ediyoruz" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 22:18 Güncelleme: 08.10.2023 - 22:18
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        İsmail Yüksek: Galibiyetleri saymayı bıraktık
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        Süper Lig´in 8´inci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa´yı 2-0 yendi. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan İsmail Yüksek, "Galibiyeti aldığımız için mutluyuz. Hocamızın her röportajında dediği gibi galibiyetleri saymayı bıraktık ama galibiyet alışkanlığı da çok önemli. Bir bütün olarak devam ediyoruz. Artık bu maçı unutup milli takıma odaklanmak gerekiyor. Orada da umarım ülkemizi gururlandıran sonuçlar alırız. Avrupa şampiyonası bizim için çok önemli. Yeni bir hocamız geldi. Bakalım iyi olacak her şey bizim için" diye konuştu.

        "UMARIM KAZANAN TAKIM BİZ OLURUZ"

        İsmail Yüksek, Hırvatistan Milli Takımı kalesinde yer alacak takım arkadaşı Livakovic ile önceden konuştuklarını dile getirerek, "Onlar da iyi hazırlanacaklar ama biz de iyi takımız. Çok değerli bir takımız. İnşallah iyi bir süreç olur bizim için. Umarım kazanan takım biz oluruz" şeklinde konuştu.

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        "FRED VE SZYMANSKİ´DEN BİR ŞEYLER ÖĞRENİYORUM"

        Tüm takım arkadaşlarının elinden gelen bütün çabayı sarf ettiğini kaydeden Yüksek, "Fred ve Szymanski´den bir şeyler öğreniyorum. Bütün takım arkadaşlarımla konuşuyoruz saha içinde nasıl daha iyi olabiliriz diye. Sonuçlar iyi olunca biz de çok mutluyuz umarım böyle devam edebiliriz" dedi.

        "HAYALLERİNİ KURDUĞUM FORMA İLE SAHADAYIM"

        İsmail Yüksek kendi gelişimi ile ilgili olarak, "Her geçe gün kendi pozisyonumla alakalı araştırmalar yapıyorum. Saha içinde de bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum oynadığım oyunculardan ve izlediğim oyunculardan. Bazen saha içinde iyi oynadığım olmuyor ama hiçbir zaman kötü mücadele etmemeye çalışıyorum. Bir şeyler öğrenmeye ve daha iyisini yapmaya çalışıyorum. Her şey benim için çok güzel gidiyor. Hayaller içindeyim aslında. Geçen 2 sene öncesine kadar 1´inci Lig´de mücadele ederken şu anda hayallerini kurduğum forma ile sahadayım ve milli takım tabii ki. Milli takımda da önemli bir konuma geldik. Mutluyum umarım bu performansım devam eder. Kötü günler de olacak tabii ama kötü günlerde de birlikte olmamız gerekiyor. Artık bu Türk oyuncularına özellikle 3 Türk kuralı bizi çok yoruyor. Hata yapıldığı zaman Türklerin üzerine kalıyor nedense. Ama biz Türkler ve yabancılar olarak sahada elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bazen oluyor bazen olmuyor ama mücadeleden hiçbir zaman kaçmıyoruz" diye konuştu.

        "MONTELLA, ÜLKEMİZDEKİ İNSANLARIN NE İSTEDİĞİNİ BİLİYOR EN ÖNEMLİSİ O"

        A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Motella ile görüşmesi olup olmadığı sorulan İsmail Yüksek, "Kendisi ile bir görüşmem olmadı. Milli takıma gidince görüşeceğim diye düşünüyorum. Adana Demirspor´dan tanıyoruz, ülkemizi biliyor. Ülkemizdeki insanların ne istediğini biliyor en önemlisi o. İyi sonuçlar alırız diye düşünüyorum" dedi.

        "FORMA ASLANIN AĞZINDA"

        Spartak Trnava maçı 11´ine göre 2 değişiklikle çıkmaları hakkında konuşan İsmail Yüksek, "Aslında oynayan oynamayan herkes sahanın içinde mücadele ediyor. Sadece oynayan değil dışarıda bekleyen de hazır bekliyor. Forma aslanın ağzında. Bu sene çok değerli şampiyonluk için" şeklinde konuştu.

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