İsmail Yüksek, Bursaspor'a kiralandı

AA

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'in bir yıllığına TFF 1. Lig takımlarından Bursaspor’a kiralandığı belirtilerek, "Anlaşmanın her iki kulüp için de hayırlı olmasını diler, İsmail Yüksek’e başarılı bir sezon geçirmesini dileriz." ifadelerine yer verildi.