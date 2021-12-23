"Z kuşağına hitap eden bir şarkı yaptık"

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Müzisyen İsmail Özkan, önceki akşam Şişli'deki bir otelde düzenlenen özel bir gecede sahne aldı.

Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özkan, "Geçtiğimiz hafta yine burada Magazin Gazetecileri Derneği'nin yemeğinde sahne almıştım. Bugün yine aynı yerde sahne alacağım." dedi.

"Z KUŞAĞINA HİTAP EDEN BİR ŞARKI YAPTIK"

En son çıkardığı "Kıyım" şarkısı ile ilgili konuşan İsmail Özkan, "Siz beni alaturka müzik ile tanıdınız yıllarca ama bu şarkı ile gerek radyolarda gerek de sosyal medyada en çok dinlenen, paylaşılan şarkı oldu. Özellikle Z kuşağına da hitap eden bir şarkı yaptık. Bu şarkımı gençler pek sevmez diye düşünüyordum ama çok beğendiler. Gençlere de bir eser bıraktığım için mutluyum." ifadelerini kullandı.

"ÇOK GÜZELDİ"

Magazin Gazetecileri Derneği'nin gecesinde de sahne alan Özkan, "Değerli basın mensubu arkadaşlarımın güzel ve anlamlı gecesinde sahne almak benim için de çok güzeldi. Beni yalnız bırakmadığınız için size de çok teşekkür ediyorum." açıklamasını yaptı.

Müzisyen, ardından kendisini dinlemeye gelenleri daha fazla bekletmeden sahne çıktı.