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İsmail Lumanovski 22 Nisan’da CRR’de!

Yaşayan en iyi modern çağ klarnetçileri arasında gösterilen İsmail Lumanovski, Inspector Gadje Balkan Brass ile, 22 Nisan’da CRR’de konser verecek.

20.04.2022 - 15:57 | Güncelleme: ABONE OL
İsmail Lumanovski 22 Nisan’da CRR’de!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda, 22 Nisan’da Balkan havası esecek. Bitmek bilmeyen nefesi ile üflediği klarnetini kültürleri birleştirmek için ustalıkla kullanan, Juilliard'dan mezunu İsmail Lumanovski, San Francisco merkezli grubu Inspector Gadje Balkan Brass ile unutulmayacak bir konser verecek.

Dinleyenleri bir anda hüzünden neşeye fırlatabilen, etrafı tek nota ile parti havasına dönüştüren Inspector Gadje Balkan Brass adını 1980’lerin popüler çizgi film karakteri Müfettiş Gadje’dan alıyor. Tıpkı Müfettiş Gadje’ın yaptığı araştırmalar gibi 14 kişilik bu şahane grup da Roman kültürü üzerine inceleme ve araştırma yapıyor. “Gadje” kelimesinde ayrıca Roman olmayan kimliklere şakacı, kültürel bir gönderme de var.

Konser biletleri 80-50-30 ve 20 TL olarak CRR Konser Salonu Gişesi ve Biletix’ten temin edilebilir

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