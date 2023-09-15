İsmail Kür'ün sır ölümü çözülmeye çalışılıyor

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İlk günden bu yana stüdyoda İsmail tarafından ormanda saldırıya uğradığını söyleyen sevgilisi Seher’in, olay günü aradığı kişi Faruk’la çelişkili ifadeler kullanması dikkat çekti. Seher, Faruk’la ilgili şoke eden gerçekler öğrendi ve kafasında soru işaretleri oluştu.

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme ekibi tüm delilleri takip etmeyi ve İsmail Kür’ün katilini aramayı sürdürüyor. Bugün saat 15.00’te canlı yayınla Show TV’de!