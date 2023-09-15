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        Haberler Gündem Güncel İsmail Kür'ün sır ölümü çözülmeye çalışılıyor

        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de İsmail Kür'ün nasıl öldüğünün düğümü çözülmeye çalışılıyor

        Show TV'de hafta içi her gün saat 15.00'te canlı yayınla ekranlara gelen Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de "29 Nisan'da Manisa'nın Kınık Parkı'nda ağaca asılı halde bulunan İsmail Kür nasıl öldü?" sorusunun cevabı aranıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2023 - 11:18 Güncelleme: 15.09.2023 - 11:18
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        İsmail Kür'ün sır ölümü çözülmeye çalışılıyor
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        İlk günden bu yana stüdyoda İsmail tarafından ormanda saldırıya uğradığını söyleyen sevgilisi Seher’in, olay günü aradığı kişi Faruk’la çelişkili ifadeler kullanması dikkat çekti. Seher, Faruk’la ilgili şoke eden gerçekler öğrendi ve kafasında soru işaretleri oluştu.

        Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme ekibi tüm delilleri takip etmeyi ve İsmail Kür’ün katilini aramayı sürdürüyor. Bugün saat 15.00’te canlı yayınla Show TV’de!

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        #haberler
        #İsmail Kür
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