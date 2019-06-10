İsmail Küçükkaya: İmamoğlu-Yıldırım canlı yayının moderatörlüğünü yapacak gazeteci

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayları Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu, 16 Haziran Pazar günü saat 21:00'de canlı yayında bir araya gelecek. Açık oturumun moderatörlüğünü gazeteci İsmail Küçükkaya yapacak. Kararın açıklanması sonrası İsmail Küçükkaya, Türkiye'de Google'da adı en çok aranan kişi oldu.

İsmail Küçükkaya, 1972 yılında Kütahya Simav'da dünyaya geldi.

İlk ve orta öğrenimini Kütahya'da gören Küçükkaya, üniversite öğrenimini ise Gazi Üniversitesi Gazetecilik bölümünde tamamladı.

Küçükkaya, gazetecilik kariyerine 1991'de Hürriyet gazetesinde muhabirlik yaparak başladı.

Hürriyet'ten sonra Sabah ve Star gazetelerinde de görev aldı.

2000 yılında Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yapmaya başladı, 2003 yılında ise köşe yazarlığının yanı sıra SkyTürk TV Ankara Temsilcisi olarak da çalışmaya başladı.

6 yıldır Fox TV'de program yapıyor

İsmail Küçükkaya, 2005-2008 döneminde Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi olarak görev yaptı. 2008'de aynı gazetenin genel yayın yönetmeni de oldu.

Küçükkaya, 2013 yılının Haziran ayında Gezi Parkı protestolarının ardından görevinden alındı.

2013 yılının Eylül ayından bu yana Fox TV'de "Çalar Saat" adlı programı sunan Küçükkaya iki de kitap yazdı.

Küçükkaya'nın kitapları; 2008 yılında yayımlanan "Cumhuriyetimizi Dair" ve 2012 yılında yayımlanan "Cumhuriyet'in İlk Yüzyılı".