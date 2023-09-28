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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe İsmail Kartal’dan tek değişiklik - Fenerbahçe Haberleri

        İsmail Kartal’dan tek değişiklik

        Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig'de son oynadıkları Alanyaspor maçının 11'ine göre tek değişiklik ile Başakşehir karşısına çıktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 20:27 Güncelleme: 28.09.2023 - 20:27
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        İsmail Kartal'dan tek değişiklik
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        Trendyol Süper Lig’in 3. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, RAMS Başakşehir’i konuk ediyor. Sarı-lacivertliler son oynadıkları Alanyaspor maçının 11’inden tek değişiklik ile sahaya çıktı. Teknik Direktör İsmail Kartal, sağ bek pozisyonunda Osayi Samuel’in yerine Ferdi Kadıoğlu’na, sol bekte de Jayden Oosterwolde’yi görev verdi.

        Sarı-lacivertlilerde Emre Mor ile Cengiz Ünder sakatlığı nedeniyle, Miguel Crespo ise teknik heyet tercihi nedeniyle kadroda yer almadı. Hafif sakatlığı bulunan Osayi Samuel ve Miha Zajc'ın da maçta risk edilmediği öğrenildi.

        Fenerbahçe, Başakşehir’e karşısına; Dominik Livakovic, Ferdi Kadıoğlu, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic ve Edin Dzeko 11'i ile çıktı.

        Yedeklerde ise, İrfan Can Eğribayat, Samet Akaydin, Serdar Aziz, Mert Müldür, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, Bartuğ Elmaz, Joshua King, Umut Nayir ve Michy Batshuayi bekledi.

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