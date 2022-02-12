Kartal, karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında, Giresunspor maçına çok iyi hazırlandıklarını, Giresun'a kazanmak için geldiklerini ifade etti.
Ziraat Türkiye Kupası'nda hak etmedikleri bir şekilde elendiklerini vurgulayan Kartal, bu galibiyetin kendilerini camia ve taraftarlara affettirmeleri açısından önemli olduğunu belirtti.
Kartal, bugün her iki takımın da oyuna kazanmak için başladığının altını çizerek, "Erken bir gol yedik. Ben, ekibim ve oyuncularım, hiçbirimiz paniklemedik. Ne yapmamız gerektiğini hepimiz biliyorduk, dersimize iyi çalışmıştık." dedi.
İkinci yarıda buldukları pozisyonları değerlendirip sahadan çok farklı bir skorla ayrılabileceklerine işaret eden Kartal, "Bugün Fenerbahçe çok iyi oynadı. Biz bugün iyi oynadık. Ama benim hala oynatmak istediğim oyun bu değil. Tamamlanması gereken, içerisinde boşlukları olan bir oyun var. Plan buydu. Her geçen gün hem takımımız gelişecek, oyuncularımı geliştirmek için ben gece gündüz çalışıyorum." diye konuştu.
"FENERBAHÇE HER MAÇINI KAZANMAK İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR"
Kartal, daha önceki maçlara göre bütün istatistiklerde ilk defa karşılık aldıklarına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:
"Oynadığınız maçlarda karşılığını alamamıştık. Bugün ilk defa istatistiklerin karşılığını aldık. Onun için oyuncularımı tebrik ediyorum. Kazanmak için her şeyi yaptık. Daha da farklı kazanabilirdik. Giresunspor da kazanmak için oyunun başında iyi mücadele etti. Sonuçta biz daha çok istedik, daha fazla hakkettik."
Giresunspor maçının kendileri için bir başlangıç olmasını dileyen Kartal, "Fenerbahçe, her maçını kazanmak için sahaya çıkıyor. Bunu sezon sonuna kadar ne kadar fazlalaştırabilirsek, en azından Avrupa Kupasında, ligde gidebildiğimiz yere kadar gidip taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Kartal, bir gazetecinin, Fenerbahçe yönetimi tarafından yeni teknik direktör arandığı yönünde kamuoyunda iddialar olduğunu sorması üzerine, şu yanıtı verdi:
"Ben moralimi bozmam. Bu ülkenin bir insanı, evladıyım. Ben Fenerbahçeliyim. Kulübümüz antrenör arayabilir, bakabilir hiç sorun değil benim için. Ben şuan bu takımın teknik direktörüyüm. Burada olduğum sürece elimden geleni yapacağım. Sezon sonu ne olur, ne biter bilemem. Allah bilir."
Kartal, Ferdi Kadıoğlu ile yapılan yeni sözleşme görüşmeleriyle ilgili de "Ferdi bizim evladımız. En kısa zamanda bu sorunun ortadan giderileceğini düşünüyorum." dedi.
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