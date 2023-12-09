İsmail Kartal: Lider dönmek istiyoruz

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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Beşiktaş derbisi öncesinde açıklamalarda bulundu.

"LİDER DÖNMEK İSTİYORUZ"

Maçı kazanarak liderliği sürdürmek istediklerini söyleyen Kartal, "Lider olarak evimize dönmek istiyoruz. Derbiler her zaman güzel ve çekişmeli olur. Buna göre çalıştık. Lider olarak evimize dönmek istiyoruz. Beşiktaş yeni yönetim, yeni başkanıyla çıkış peşinde. Kolay maç değil. Ancak hazırız." dedi.

"DJIKU OYNAMAK İSTEDİ"

Djiku'nun oynamak istediğini söyleyen Kartal, "Beşiktaş derbisine en iyi şekilde hazırlandık. İnşallah emeklerimizin karşılığını alırız. Alexander Djiku ile konuştuk ve iyi hissettiğini söyledi. Sakat olan oyuncularımızın dönmesi bizi mutlu ediyor. Daha güçlü bir takım haline geliyoruz." ifadelerini kullandı.