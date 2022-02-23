Sarı-lacivertli takımda teknik direktör Kartal ile milli futbolcu Serdar Dursun, Eden Arena'da düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da oynanan ilk maçta beklemedikleri bir mağlubiyet yaşadıklarını belirten İsmail Kartal, "Buraya Fenerbahçe olarak kendimizi taraftarımıza affettirmek için geldik. İyi mücadele ederek turu geçebilme planlarımız var. İnşallah Fenerbahçe'ye yakışır bir oyun ve mücadeleyle turu geçen taraf oluruz ve taraftarlarımızı mutlu ederiz. Fenerbahçe'nin yarın sahaya bir karakter koyacağını ve turu geçebilmek için tüm opsiyonlarımızı uygulayabileceğimizi söylüyorum. Hücum hattında 3 oyuncumuzun olması bizim için önemli ve değerli. Ön tarafta elimiz güçlü. Yarın oyuncuları en iyi şekilde değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli takımın altyapısından yetişen genç oyuncu Arda Güler'in son maçlardaki yükselen performansıyla ilgili bir soruya Kartal, "Arda Güler, altyapıdan yetişen çok değerli bir oyuncumuz. Önü açık. Bu oyuncuları yeni kazanmışken çabuk kaybetmek istemiyoruz. Oynayacağı ve sonradan gireceği maçlar var. Onu korumak istiyorum. Onun bir referansı var. Arda artık A takım oyuncusudur." cevabını verdi.

Sakatlıklarını atlatan İrfan Can Kahveci ve Kim Min-jae'nin son durumuyla ilgili de bilgi veren deneyimli teknik adam, "İrfan Can, en azından oyunun bir bölümünde fedakarlık yapacağını söyledi. Biz de kadroya aldık. Kim Min-jae ise 5-6 gündür takımdan uzak. Bugün yapılacak antrenmandan sonra oynayıp oynamayacağına karar vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

SERDAR DURSUN: BU MAÇIN ÖNEMİNİN FARKINDAYIZ

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Serdar Dursun, ülke puanı açısından çok önemli bir maça çıkacaklarının bilincinde olduklarını aktardı.

Prag'a tur atlamak için geldiklerini belirten Serdar, "Bu maçın öneminin farkındayız. Galibiyet almak ve turu atlamak için geldik. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Ülke puanı için çok önemli bir maç. Hatalarımızdan ders aldık. Yarın inşallah buradan galibiyetle ayrılacağız." diye konuştu.

Serdar Dursun, sergilediği performansla ilgili, "Her zaman ilk maçım gibi oynuyorum. Hocamız şans verdiği takdirde savaşıyorum. Katkı sağlamak istiyorum. Fenerbahçe'yi üst sıralara taşımak istiyorum. Ligde bu sezon istediğimiz gibi gitmedi. Ancak böyle maçlar fırsat maçlarıdır. Burada yemin etmişliğimiz var. Allah'ın izniyle yarın turu geçeceğiz." şeklinde görüş belirtti.