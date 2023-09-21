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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi İsmail Kartal: "Kazandığımız için mutluyum" - Futbol Haberleri

        İsmail Kartal: "Kazandığımız için mutluyum"

        Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Nordsjaelland maçının ardından yaptığı açıklamada, "Oyuncularım verdiğim görevi yerine getirdi. Kazandığımız için mutluyum" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 23:26 Güncelleme: 21.09.2023 - 23:26
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        "Kazandığımız için mutluyum"
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        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında sahasında karşı karşıya geldiği Danimarka ekibi Nordsjaelland’ı 3-1’lik skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından Fenerbahçe Teknik Direktör İsmail Kartal basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Müsabakayı değerlendirerek sözlerine başlayan İsmail Kartal, "Bu akşamki maçta rakibimizin ne kadar iyi takım olduğunu biliyorduk. Son oynadıkları maçı izledik. Daha önceki maçları izledik. Genç ve koşan bir takım, oyun kültürü olan bir takım ve vazgeçmeyen bir takım. Biz de buna rağmen hafta başından beri neler yaparız, ezberlerini nasıl bozarız diye plan yaptık. Asında oyun içinde birkaç planımız vardı ama ana plan tuttu. Goller de geldi. Onların oyun planı devamlı kaleciyi kullanarak arkada boş alan bulup gol aramaktı. 2-0’dan sonra çok gitmeyerek kazandığımız toplarla 3, 4 ve 5’i bulmaktı niyetimiz. Planlarımız tuttu. Oyuncularım verdiğim görevleri yerine getirdiler. Kazandığımız için mutluyum" şeklinde konuştu.

        "Bu takıma rotasyon diyemeyiz"

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        Nordsjaelland’a karşı rotasyon kadroyla çıkmadıklarını aktaran Kartal, "Bu takıma rotasyon diyemeyiz. Her oyuncu bizim için değerli. Her oyuncu bizim 11’de oynar. Oynayanlar bazı maçlarda yedek kalabilir. Samandıra’da sürekli çalışıyoruz. Hem oyunu hem oyun gücümüzü geliştirmeye çalışıyoruz. Nasıl daha iyi olabiliriz bunları düşünüyoruz bunun üzerine çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

        "Crespo’nun golle başlaması moral oldu"

        Müsabakada takımın ilk golünü kaydeden Portekizli futbolcu Crespo’nun performansına değinen İsmail Kartal, "2 dönem önce birlikteyken çok iyi maçlar çıkardı. İyi adapte olmuştu. Sezon başında ailevi sorunları ve küçük sakatlıkları vardı. Şu anda iyi durumda. Bugün ilk defa Avrupa’da ilk 11’de çıktı. Golle başlaması moral oldu. Hala bazı ufak tefek eksikleri var. Buna rağmen iyi maç çıkardı. Mukavele kulüp tarafının işi ben o tarafla ilgilenmiyorum. Ne olduğunu da bilmiyorum" değerlendirmesinde bulundu.

        "Savunmada herkes oynayabilir"

        Kartal, savunma örgüsünde değişimin sürekli yaşanabileceğine değinerek, "Maçına göre Serdar-Djiku, maçına göre Samet-Becao oynar. Hepsi değerli oyuncu, ayırt etmiyoruz. Tüm oyuncularıma güvendiğim için böyle 11 ile maça çıktı. Hepsi çalışıyor, hepsi bizim için değerli. Bunlar oynayacak, bu bekleyecek değil, herkes bizim için eşit. Her an herkes oynayabilir" açıklamasında bulundu.

        Gruptan çıkma şanslarını değerlendiren İsmail Kartal, "Bu gruptan çıkmak istiyoruz. Lider olarak çıkarsak Şubat ayını boş geçip son 16’ya gidiyoruz. Lider çıkamasak da ikinci olarak da çıkmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

        "Taraftarlar bizim her şeyimiz"

        Taraftarlar ile ilgili de konuşan sarı-lacivertlilerin teknik direktörü, "Taraftarlar bizim her şeyimiz. Onlar varsa varız. Onları mutlu etmek için uğraşıyoruz. Takım sahada iyi mücadele ettiği zaman taraftarlar da coşuyor. Oyuncularımızı destekliyorlar. O sinerji ve enerji ile oyunun üstüne koyarak mücadele ediyorlar. Ekip çalışması olarak düşünebiliriz. İnşallah daha fazlasıyla üstüne koyarak devam edeceğini düşünüyorum" diye konuştu.

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