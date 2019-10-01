S\u00fcper Lig ekiplerinden \u00c7aykur Rizespor un teknik direkt\u00f6r\u00fc \u0130smail Kartal, bu hafta ligde oynanacak olan Trabzonspor ma\u00e7\u0131yla ilgili a\u00e7\u0131klamalarda bulundu. Ligde beklentilerin 2-3 puan gerisinde kald\u0131klar\u0131na i\u015faret eden Kartal, bu nedenle kaybedilen puanlar\u0131n telafisi i\u00e7in oyuncularla toplant\u0131 yapt\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. Art\u0131k yeni bir ba\u015flang\u0131\u00e7 yapmak zorunda olduklar\u0131n\u0131n alt\u0131n\u0131 \u00e7izen Kartal, Karadeniz derbisi geri d\u00f6n\u00fc\u015f ma\u00e7\u0131m\u0131z olabilir. Biz kendi evimizde, taraftar\u0131m\u0131z\u0131n \u00f6n\u00fcnde, camiam\u0131za yak\u0131\u015f\u0131r bir m\u00fccadele verece\u011fiz. \u0130n\u015fallah taraftar\u0131m\u0131z\u0131n, her kesimin deste\u011fi ve morali ile geri d\u00f6n\u00fc\u015f ger\u00e7ekle\u015ftirmek istiyoruz. \u0130n\u015fallah bunu ba\u015far\u0131r\u0131z. diye konu\u015ftu. KEND\u0130M\u0130Z\u0130 AFFETT\u0130RMEK \u0130ST\u0130YORUZ Hafta sonuna en iyi \u015fekilde haz\u0131rlanacaklar\u0131na i\u015faret eden Kartal, Bir\u00e7ok tak\u0131mda eksik y\u00f6nler var. Biz de oyun olarak hen\u00fcz istediklerimizi yapam\u0131yoruz. Medipol Ba\u015fak\u015fehir bu ligin en iyi kadrosuna sahip tak\u0131mlardan ama ayn\u0131 puanday\u0131z. Be\u015fikta\u015f \u0131n durumu ortada. Hafta sonu evimizde sava\u015farak ma\u00e7tan y\u00fcz\u00fcm\u00fcz\u00fcn ak\u0131 ile \u00e7\u0131kmak, kendimizi taraftara affettirmek istiyoruz. ifadelerini kulland\u0131. Kartal, tak\u0131mda sakat oyuncular bulundu\u011funa de\u011finerek, Umar \u0131n ma\u00e7a yeti\u015fmesinin zor g\u00f6r\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc, haftal\u0131k oyuncu performans\u0131n\u0131n kadroyu belirlemesinde etkili olaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6zlerine ekledi. \u00a0