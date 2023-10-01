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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe İsmail Kartal: İyi hazırlandık, sonucunu aldık - Fenerbahçe Haberleri

        İsmail Kartal: İyi hazırlandık, sonucunu aldık

        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 5-0 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, maça çok iyi hazırlandıklarını ve bunun sonucunu aldıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 19:42 Güncelleme: 01.10.2023 - 19:44
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        "İyi hazırlandık, sonucunu aldık"
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        Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kartal, Rizespor'un ligin en genç ve en çok koşan takımlarından olduğunu belirtti.

        Oyun güçlerini sürekli artırmaya çalıştıklarını dike getiren Kartal, "Oyuncularımız taktik disipline bağlı oynadı, onları tebrik ediyorum. Maçın başından sonuna kadar futbol oynamaya çalıştık. Pozitif futbol oynamaya çalışan bir takımız. Oyuncuların iştah ve coşkusu beni mutlu ediyor. Her geçen gün çeşitli organizasyonlarımız oluyor. Oyuncular da bundan mutlu oluyor." ifadelerini kullandı.

        İlhan hocanın kendileri için yaptığı olumlu yorumlara katıldığını aktaran Kartal, Szymanski ile ilgili bir soruya, "Szymanski farkı bir oyuncu. Başkandan sezon başında bu oyuncuyu çok rica ettim. Bu oyuncuyu almak için başkan çok zorlandı, kendisine teşekkür ederim. Kendisi Alex ile kıyaslanıyor ama farklı oyuncular. İnşallah böyle devam eder diyelim." şeklinde yanıt verdi.

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        Çok kısa zamanda önemli mesafe kat ettiklerini vurgulayan deneyimli teknik adam, şöyle devam etti:

        "Bu kadar kısa zamanda çok farklı sistemde oynayan bir takım bu sene yeni transferlerle kendi sistemimize dönüşüm, adaptasyon, uyum ve yönlendirme gerçekten zor işti. Ben ekibime çok güveniyorum, güçlü bir ekibe sahibim. Samandıra'dan dışarı çıkmıyoruz. Oyunculara neler aktarabiliriz diyoruz. Oyuncularım çok karakterli, hepsinde öğrenme iştahı var. 1, 2 ve 3. bölgeleri hepsini çalışıyoruz. 3-4 hafta önce iyiyiz ama tam değiliz demiştik. Yavaş yavaş tam olmaya gidiyoruz. İnşallah oyunumuzu sürdürürüz."

        İsmail Kartal, hakemler hakkında sorulan soruya ise şu yanıtı vererek sözlerini tamamladı:

        "Hakemler hakkında konuşmadım ama bu akşam öyle bir noktaya geldim ki beni konuşmak zorunda bırakacakları seviyeye geldim. Bu kadar güzel futbol oynayan takımın emeklerinin heba edilmesi can sıkıyor. Başkanımız bu konuyla ilgili hafta içi net bir açıklama yapacak."

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