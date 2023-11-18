İsmail Kartal'ın vazgeçilmezi Ferdi Kadıoğlu!

Milli futbolcu, uluslararası arenada da adından sıkça söz ettiriyor. Ferdi, EURO 2024 elemelerinde milli takımın en önemli kozlarından biri oldu ve 6 maçta forma giydi. 24 yaşındaki futbolcu, Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası bileti almasında katkı sağlayan isimlerin başında geldi.