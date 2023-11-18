İsmail Kartal'ın vazgeçilmezi Ferdi Kadıoğlu!
Fenerbahçe'de bu sezon 18 maçta forma giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, teknik direktör İsmail Kartal'ın vazgeçilmezleri arasında yer aldı.
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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, sergilediği futbolla ön plana çıkıyor. Milli futbolcu, sol ve sağ kanattaki üretkenliğiyle takıma katkı sağlıyor.
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Temponun yüksek kalmasında payı olan Ferdi, Fenerbahçe'nin maçı rakip yarı sahaya yıkmasında başrol oynayan isimlerden.
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24 yaşındaki futbolcu, bu sezon sarı lacivertli formayla 18 maça çıktı. 1 gol atan Ferdi Kadıoğlu, 3 kez de asist yaptı.
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Milli futbolcu, uluslararası arenada da adından sıkça söz ettiriyor. Ferdi, EURO 2024 elemelerinde milli takımın en önemli kozlarından biri oldu ve 6 maçta forma giydi. 24 yaşındaki futbolcu, Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası bileti almasında katkı sağlayan isimlerin başında geldi.
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Ferdi Kadıoğlu, performansıyla Avrupa devlerinin de radarına girdi. Arsenal, Napoli ve Milan gibi kulüplerin kadrosuna katmak istediği Ferdi için yönetimin beklentisi 30 milyon avro seviyesinde.