İsmail Kartal'ın Hatayspor maçı 11'i netleşiyor
Milli arada çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor maçına hazırlanıyor. Teknik Direktör İsmail Kartal'ın sahaya sürmeyi planladığı ilk 11 şekillenmeye başladı
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Fenerbahçe, Pazar günü ligde Atakaş Hatayspor'la karşılaşacak. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren sarı lacivertli takımda, forma giyecek isimler büyük oranda netlik kazandı.
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Teknik direktör İsmail Kartal, kalede Livakovic’e şans verecek. Savunmadaki isimlerin istikrarından memnun olan deneyimli çalıştırıcı, Osayi Samuel ve Ferdi Kadıoğlu’nu da oynatmayı planlıyor.
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Stoper tandeminde Rodrigo Becao’nun yer almasına kesin gözüyle bakılırken, milli takımda hafif bir sakatlık yaşayan Alexander Djiku’nun durumu maç saatinde belli olacak.
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Ganalı stoperin yerine Samet Akaydın’ın forma giyebileceği gelen bilgiler arasında.
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Diğer yandan orta sahadaki dizilişi korumayı planlayan Kartal, A Milli Takım'daki performansıyla adından söz ettiren İsmail Yüksek ile birlikte Fred’e şans verecek.
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10 numara pozisyonunda Avrupa devlerinin radarında olan Sebastian Szymanski’nin forma giymesi bekleniyor.
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Sağ ve sol kanatlarda İrfan Can Kahveci ile Dusan Tadic, güney ekibine karşı sahada yer alacak.
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Fenerbahçe’nin zorlu maçtaki gol ayağı ise ligde 6 gol-2 asistle oynayan deneyimli santrfor Edin Dzeko olacak.