11 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, milli arayı iyi değerlendirdiklerini, takımın birlik bütünlüğü sağlama yolunda önemli aşama kaydettiğini belirtti.
Kartal, Samudio, Melnjak ve Gökhan Akkan'ın milli takımlara gitmelerinin kendilerini gururlandırdığını söyledi.
Takım olarak iyi durumda olduklarına dikkati çeken Kartal, "Fizik olarak, moral, motivasyon açısından iyi durumdayız. Antrenman kalitemiz iyi. Yeni bir antrenman sahasına kavuştuk. Bu da bizim çalışma kalitemizi artırdı." diye konuştu.
Kartal, Göztepe maçının zor olacağına işaret ederek, şunları kaydetti:
"Kendi evimizde Göztepe'ye karşı kazanmak için sahaya çıkacağız. Herkesin şiddetle puana ihtiyacı var. Herkes bu ligde var olmak için mücadele ediyor. Hiçbir maç kolay değil. Her maçın kendine göre hikayesi farklıdır. Bu maçta iyi mücadele ve iyi futbol ile kazanmak istiyoruz. Kazanamazsak da mağlup olmak istemiyoruz."
Takımda bazı oyuncuların adaptasyon eksiklikleri olduğunu aktaran Kartal, "Scepovic ve Sase'nin biraz daha zamana ihtiyacı var. Ayrı bir ülke ve kültür. Yavaş yavaş uyum sağlıyorlar. Umar iyi durumda. İnşallah sahaya çıkacak 11 elinden gelenin en iyisini yapar ve istediğimizi alırız." ifadesini kullandı.
Kartal, takımı göreve geldiklerinde gençleştirdiklerine değinerek, şöyle devam etti:
"Bunu bilerek biz yaptık. Her sene transferde bu kadar doldur-boşalt olmasın diye. Takımı gençleştirerek aralarına birkaç tecrübeli oyuncu ile orta ve uzun vadede Rizespor'un bir futbol kültürü, iskelet kadrosunu oluşturarak planlama yaptık. Bunu sağladık. Eksiklerimiz var ama çalışarak, 5 ay sonra, sezon sonu bakarak, yerlerine nokta transferlerle çok fazla oyuncu almadan başarılı olmak istiyoruz. Gençleştirerek bunu başardık. İnşallah saha sonuçları ile de istediklerimizi elde ederiz."
Kartal, milli takımın iki maçı kazanmasından memnun olduğunu da vurgulayarak, İzlanda maçıyla Türkiye'nin gruptaki durumunun netleşeceğini sözlerine ekledi.
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