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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe İsmail Kartal: Haklı bir galibiyet elde ettik - Fenerbahçe Haberleri

        İsmail Kartal: Haklı bir galibiyet elde ettik

        Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, hafta içi tüm çalışmaları Beşiktaş'ı yenmek üzerine yaptıklarını belirterek haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 22:42 Güncelleme: 09.12.2023 - 22:42
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        İsmail Kartal: Haklı bir galibiyet elde ettik
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        Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş’ı 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, “Biz hafta içinden bugüne kadar bu maçı nasıl kazanırız planları üzerine çalıştık. Sezon başından beri ortaya koyduğumuz oyun felsefemiz var. Bunu Beşiktaş’a karşı ne kadar iyi bir duruşla nasıl sergileyebiliriz, bütün çalışmalarımız bu yöndeydi. Haklı bir galibiyet elde ettik. Rakip ceza sahasında çok fazla topla buluşmuşuz; 42 kere. Bugün burada biz 3 puan almak için geldik. 3 puan aldığımız için çok mutluyum” dedi.

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        "TARAFTARLA TAKIM ARASINDA SİNERJİ VAR"

        Uzun zaman sonra Beşiktaş deplasmanında tribündeki yerlerini alan sarı-lacivertli taraftarlarla ilgili de konuşan Kartal, “Fenerbahçe taraftarı fark oluşturdular. Biz de farkındalık yapıp reaksiyon vermek istiyorduk. Nasıl onları tribünde mutlu edebiliriz, bu şekilde bir sinerji var. Bunu da sezon sonuna kadar devam ettirip şampiyon olmak istiyoruz” diye konuştu.

        Mücadeleye orta sahada 11’de başlayan Miguel Crespo tercihi ve bugünkü performansıyla ilgili Kartal, şunları söyledi: “Hem rakibimizin pozisyonuna göre hem de oyuncuların performansına göre bakıyoruz. Bugün de Crespo’nun oynaması rakibin pozisyonu ve oyuncunun performansına göreydi. Crespo, onun için 11’de oynamasını tercih ettik.”

        "SEZON SONUNA KADAR BU OYUNU DEVAM ETTİRMEK İSTİYORUZ"

        Sakatlığını atlatan Alexander Djiku’nun derbide 11’de başlaması ile ilgili oyuncuyla görüşmesini aktaran İsmail Kartal, takımın oyun felsefesini şu sözlerle paylaştı:

        “Djiku ile maçtan önce konuştuğumda 42 gündür sakattı. Dün dahil 4 kez takımla antrenmana çıktı. ‘Sen oynatırsan oynarım’ dedi. '65-70 dakika oynarım' dedi ve 11’de başlattık. Değiştirdik Jayden’ı aldık. Oynamak istediğimiz oyun bu. Bunu birçok maçta yaptığımızı düşünüyorum. Bazı maçlarda psikolojik olarak oyuncularım ellerinden geleni yapmış olsalar da olmadı. Bugün maç başından sonuna kadar oyunu domine etik. Bunu da sezon sonuna kadar devam ettirmek istiyoruz.”

        "FERDİ KARAKTER VE FUTBOL OLARAK ÇOK ŞEY KATIYOR"

        Ferdi Kadıoğlu’nun sol bekteki gelişimi ve oyuncunun performansıyla ilgili sorulan soruya sarı-lacivertlilerin patronu, “Ferdi, benim evladım gibi. Fenerbahçe’de sol bek oynaması ile ilgili 2 sene önce oynamayı kabul etmemişti. O bölgeye transfer etmek istemiştik, oyuncu bulamadık. Başkanımızla konuştum, ikna ettim. Kendisini ikna edeceğimi söyledim. Ferdi ile konuştum, ben de ona bek oynadığımı hatırlattım. 'Merak etme gelişimine katkı sağlayacağım, bunları düşün' dedim. Sonra ‘hocam ben kabul ediyorum’ dedi. Bugün geldiğimiz noktada milli takımda, Avrupa’dan büyük takımlar tarafından takip ediliyor. Hem karakter olarak hem futbol olarak çok şey kattığını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

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        "BUGÜN KAZANMAK İÇİN, İNANARAK GELDİK"

        Beşiktaş’ın yeni yönetimi ve teknik heyetine başarılar dileyen İsmail Kartal, derbide gerginlik olmadığına dikkat çekerek, “Beşiktaş büyük bir camia, yeni yönetimi hayırlı olsun. Rıza Çalımbay hoca benim arkadaşım. Şu anda en iyini yapmaya çalışıyorlar. Çok sakat oyuncuları var. Bugün çok fazla gerginlik olmadı. Beşiktaş taraftarlarını tebrik ediyorum. Rıza hocaya maçlarında başarılar diliyorum. Bugün kazanmak için, inanarak geldik. Oyuncularım da bunu başardılar” dedi.

        "FRED FARK OLUŞTURAN BİR OYUNCU"

        Fred’in performansı ile ilgili soruya Kartal, “Sadece Fred’e bağlayamayız. Futbol takım oyunu. Fred’in bize kattığı katma değer var. Oyun içinde çok fazla dolaşan, geçişlerde bağlantıyı yapan oyuncu. Sezgileri çok yüksek bir oyuncu. Bunun için çok fark oluşturan bir oyuncu” yanıtını verdi.

        "SAMET ÖNEMLİ OYUNCULARDAN BİR TANESİ"

        İsmail Kartal, Samet Akaydin ile ilgili ise şunları söyledi:

        “Samet, milli takım oyuncusu. Her oyuncumuz bizim için değerli. Bu akşam da fena maç çıkarmadı. Zaman zaman bazı hatalar olabilir. Elimizdeki önemli oyunculardan bir tanesi” dedi.

        "SERDAR AZİZ'İ YAKINDAN TAKİP EDİYORUM"

        Sakatlığını atlatan bir diğer oyuncu Serdar Aziz’in sağlık durumuyla ilgili konuşan Kartal, “Serdar Aziz, şu anda yüzde 100 hazır değil. Bu hafta 1-2 antrenmanın ısınma bölümüne aldık. Bu hafta ufak ufak takım antrenmanlarına başlayacak. Gün gün sağlık durumunu takip ediyoruz. Ben de başlarında duruyorum. Ne zaman yüzde 100 hazır olacak, yakından takip ediyorum” şeklinde konuştu.

        "BÜYÜK KULÜPLER SAKATLIKLARLA MÜCADELE EDİYOR"

        Aralık ayında çok fazla maç oynanacağı ile sorulan soruya İsmail Kartal, “Son 5 yıldır Avrupa’da ve dünya futbolundaki önemli futbol adamlarının futbolcularının bu kadar fazla maç yapmasından şikayetçi. Avrupa’da büyük bir kriz var. Hem Avrupa ligi ve kendi liginde 3 kulvarlarda mücadele diyorlar. Bu yüzden büyük kulüpler sürekli sakatlıklarla mücadele ediyorlar. Maalesef buna sorun arıyorlar. UEFA ve FIFA, milli takımları başka bir evrede oynatmak, Avrupa ve ligi oynatmak gibi planları var. Futbolcular bir insan bu sakatlıklar elimizde olan bir şey değil. İnşallah buna bir çare bulurlar. Futbol kendi dinamikleriyle ilerlemesini bilir” diyerek sözlerini noktaladı.

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