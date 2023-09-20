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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe İsmail Kartal duyurdu: Rotasyona gideceğiz - Fenerbahçe Haberleri

        İsmail Kartal duyurdu: Rotasyona gideceğiz

        UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk haftasında yarın Danimarka'nın Nordsjaelland ekibini konuk edecek Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, maçı kazanarak avantajlı bir şekilde gruba başlamak istediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 17:18 Güncelleme: 20.09.2023 - 17:58
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        "Rotasyona gideceğiz"
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        Karşılaşma öncesinde Samandıra'daki Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Kartal, taraftarların enerjisiyle kazanacaklarına inandığını belirtti.

        Ligde her maçın zorlu geçtiğini ve takımların kendilerine karşı ekstra motive olduğunu aktaran Kartal, "Bu maça en iyi şekilde hazırlanıyoruz, hazırlıklarımız devam ediyor. Kendi evimizde kazanıp avantajlı skor elde etmek istiyoruz. Bunu taraftarlarımızın vereceği enerjiyle yapacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

        Kartal, 6 numara pozisyonunda 4 oyuncuya sahip olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

        "Crespo, Zajc, İsmail ve Bartuğ. Duruma, pozisyona, rakibe ve sağlık durumlarına göre bunları biz değerlendirebiliriz. İsmail'in cezası dolayısıyla orada Zajc'a şans verdik. Yarın belki Crespo belki Zajc oynar. Ligde Türk oldukları için İsmail ve Bartuğ'a ihtiyacımız olacak. Bizim takımımızda tüm oyuncular değerli. Her oyuncumuzun değerli olduğunu, neler yapabileceğini çok iyi biliyoruz. Kent'in oynadığı maçlarda iyi oynadığını görüyoruz. Hem saha hem de antrenman performansından memnunuz. 27-28 kişilik kadromuz var, Türkiye'de kural gereği kadroyu planlamak farklı bir şey. Avrupa'da elimiz daha güçlü oluyor. Kent'in performansından gayet memnunum."

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        Cengiz'in sakatlığının kendisini şaşırttığını anlatan Kartal, "Hayatım boyunca görmediğim bir sakatlık pozisyonu oldu. En az 2 hafta, en fazla 3 hafta sakatlığı olacak. Emre Mor'un sakatlığı geçti gibi hafiften düz koşulara başladı. 2-3 haftaya kadar takıma dönebileceğini düşünüyorum. Zayıf rakip diye bir şey yok. Yarın oynayacağımız takım 12 resmi maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik almış ve tek mağlubiyeti var. Avrupa'da şu ana kadar hiç gol yemeyen bir takım. 9 yıldır aynı antrenörle çalışıyorlar. Kolay bir rakip değil, bunun bilincindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

        "ROTASYONA GİDECEĞİZ"

        İsmail Kartal, yarınki mücadelede bazı oyuncularını dinlendireceğini ifade etti.

        Futbolcularının hem lig hem Avrupa hem de milli takımlarda forma giydiğini hatırlatan Kartal, "Oyuncularımız 3-4 günde bir maç oynuyor. Yarın bazı oyuncularımızı dinlendireceğiz. Her oyuncumuza güveniyoruz, her oyuncumuz çok değerli. Biz 10'da 10 da yapsak şampiyon da olsak herkesin bildiği bir iş yapıyoruz. Ben ne yaptığımı biliyorum. Bundan sonra neleri yapacağımızı iyi biliyorum. Türkiye Ligi'ni iyi tanıyorum. Biz işimize bakıyoruz. Dışarıdan ne söylendiğine çok fazla itibar etmiyorum. Çok fazla dışarıdaki söylemleri dikkate almıyorum. Sezon sonuna kadar elimizden gelenin en iyisini yaparak inşallah mutlu sona ulaşırız." şeklinde görüş belirtti.

        Futbolcuların performansında maçların genelini dikkate aldığını aktaran Kartal, Tadic'in oyunundan memnun olduğunu belirterek sözlerini tamamladı.

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