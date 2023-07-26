Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Zimbru karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. İşte Kartal'ın sözleri...

"Öncelikle bu kadar yoğun bir sıcaklık altında normal insanların sokakta yürüyemediği ortamda her iki takım yöneticisini tebrik etmek lazım. 3 haftalık dilim içerisinde yaptığımız çalışmaları bölüm bölüm de olsa oyun felsefesini hissettirdik. 5-0 kazanmak güzel. Sonuçta hala eksiklerimiz var. Bu eksikleri gidermek için daha çok çalışmak gerekiyor. Bazı yerleri bu maçta görmek iyi oldu. Bunlar üzerine yoğunlaşacağız. 5-0 net güzel galibiyet. "