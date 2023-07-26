İsmail Kartal: Çok daha iyi olacağız
UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Moldova ekibi Zimbru'yu 5-0 yenerek teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde sezona iyi bir başlangıç yaptı. İsmail Kartal maçın ardından açıklamalar yaptı ve ilerleyen süreçte çok daha iyi olacaklarını dile getirdi
- 1
UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Moldova ekibi Zimbru'yu 5-0 yenerek teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde sezona iyi bir başlangıç yaptı.
- 2
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya, sıcak havaya rağmen baskılı başlayan Fenerbahçe, 11. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun şık vuruşuyla 1-0 öne geçti. Maçın 13. dakikasında yeni transfer Ryan Kent'in golüyle farkı 2'ye çıkaran sarı-lacivertli takım, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
- 3
İkinci yarıya da etkili başlayan Fenerbahçe, bir başka yeni transfer Edin Dzeko'nun golüyle 3-0 öne geçti. Mücadelenin 63. dakikasında bu sezon kadroya dahil edilen Sebastian Szymanski ile 4-0'lık üstünlük yakalayan Fenerbahçe, 88. dakikada King'in golüyle sahadan 5-0 galip ayrıldı ve tur için avantaj sağladı.
-
- 4
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Zimbru karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. İşte Kartal'ın sözleri...
"Öncelikle bu kadar yoğun bir sıcaklık altında normal insanların sokakta yürüyemediği ortamda her iki takım yöneticisini tebrik etmek lazım. 3 haftalık dilim içerisinde yaptığımız çalışmaları bölüm bölüm de olsa oyun felsefesini hissettirdik. 5-0 kazanmak güzel. Sonuçta hala eksiklerimiz var. Bu eksikleri gidermek için daha çok çalışmak gerekiyor. Bazı yerleri bu maçta görmek iyi oldu. Bunlar üzerine yoğunlaşacağız. 5-0 net güzel galibiyet. "
- 5
"Taraftarlarımızın bize maç başında verdiği enerjiye karşılık oyuncularım reaksiyon gösterdi. Hemen goller başladı. Sonra duraklama oldu. İkinci yarı tamamen kontrolümüzdeydi. Oyun içerisinde eksiklerimiz var. Bu yönleri geliştirerek çok daha iyi olacağız."
- 6
"Geçen sene farklı bir sistem vardı. Bu sene farklı bir sistem var. Takımın zamana ihtiyacı var. Farklı kazanmak güzel ama eksikler var. Oyunu ve oyuncuları geliştirmek için zamana ihtiyaç var."
-
- 7
"EKSİKLER SADECE ORTA SAHADA DEĞİL"
"Sadece orta sahada değil bazı yerlerde de eksikler var. Hem bireysel hem bölge anlamında. Bunları not ediyoruz. Çalışmalar devam ediyor."
- 8
"BEN BU CAMİANIN EVLADIYIM"
"Ben bu camianın evladıyım. Taraftarların inancı ve sevgisi beni motive ediyor, mutlu ediyor. Gece gündüz nasıl faydalı olabilirim diye çalışıyorum. Onları mutlu etmek, coşturmak, başarılı olmak için uğraşıyorum."
- 9
"EN İYİ ŞEKİLDE YÖNETECEĞİM"
"55-60 maçlık periyotta kadromuz tam gibi gözükse de bazı ufak tefek eksiklerimiz var. Bunları gidermek için yönetim çalışıyor. Bu çalışmalar sonucunda 60 maçlık periyodu kaldıracak geniş, rekabet gücü yüksek bir takımımız var. Ben daha önce 2 sene Fenerbahçe'yi yönettim, Allah'ın izniyle en iyi şekilde yöneteceğim bu sezon da."
-