İsmail Kartal'dan kaleci transferi sorusuna yanıt

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 2-1 kazandıkları Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu. Kartal'ın sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

"Aslında iyi hazırlanmıştık. Erken gelen gollerle, taraftarımızın müthiş desteğiyle güzel başladık. Kırmızı karttan sonra korktuğum oldu, 'Nasıl olsa rakip 10 kişi derken' oyun konsantrasyonunu kaybedip gol yedik."

"Takım, oynayacağımız futbolu ortaya koyamadı. Pas yapan, sabırlı oynayan anlayışımız varken panik yaparak istediğimiz oyunu oynayamadık. 10 kişi kalan takımlara karşı oynamak zordur. Bu akşam onlardan bir tanesi oldu. Penaltı var kaçan, goller var kaçan... Bunları konuşmayacaktık belki."

İstediğimiz gibi bir oyun oynayamadık. 3 puan için mutlu olduk. 3 puanla evimizden ayrılıyoruz. Bu bize çok önemli bir ders oldu. Türkiye Ligi'nin ne kadar sert olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Bu referansı değerlendirip yolumuza devam edeceğiz.

"Kaleci ve orta saha transferleri konuşuluyor."

İsmail Kartal: "Transferle ilgili başkanımız ve yöneticilerimiz süreci yönetiyor. Bu konuyla ilgili bir şey söylemem doğru olmaz."