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        PUAN DURUMU

        Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe İsmail Kartal'dan kaleci transferi sorusuna yanıt - Fenerbahçe Haberleri

        İsmail Kartal'dan kaleci transferi sorusuna yanıt

        Fenerbahçe, yeni sezondaki ilk lig maçında Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup ederken sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal da maçın ardından açıklamalar yaptı ve kaleci transferine yönelik soruyu yanıtladı

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        Habertürk
        Giriş: 14.08.2023 - 01:10
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        Kaleci transferine yanıt!
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        Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 2-1 kazandıkları Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu. Kartal'ın sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

        "Aslında iyi hazırlanmıştık. Erken gelen gollerle, taraftarımızın müthiş desteğiyle güzel başladık. Kırmızı karttan sonra korktuğum oldu, 'Nasıl olsa rakip 10 kişi derken' oyun konsantrasyonunu kaybedip gol yedik."

        "PANİK YAPARAK İSTEDİĞİMİZ OYUNU OYNAYAMADIK"

        "Takım, oynayacağımız futbolu ortaya koyamadı. Pas yapan, sabırlı oynayan anlayışımız varken panik yaparak istediğimiz oyunu oynayamadık. 10 kişi kalan takımlara karşı oynamak zordur. Bu akşam onlardan bir tanesi oldu. Penaltı var kaçan, goller var kaçan... Bunları konuşmayacaktık belki."

        İstediğimiz gibi bir oyun oynayamadık. 3 puan için mutlu olduk. 3 puanla evimizden ayrılıyoruz. Bu bize çok önemli bir ders oldu. Türkiye Ligi'nin ne kadar sert olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Bu referansı değerlendirip yolumuza devam edeceğiz.

        "Kaleci ve orta saha transferleri konuşuluyor."

        İsmail Kartal: "Transferle ilgili başkanımız ve yöneticilerimiz süreci yönetiyor. Bu konuyla ilgili bir şey söylemem doğru olmaz."

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