İsmail Kartal'dan hakeme flaş tepki: "Ben ne yaptım!" - Fenerbahçe Haberleri

İsmail Kartal'dan hakeme flaş tepki: "Ben ne yaptım!" - Fenerbahçe Haberleri

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Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta teknik direktör İsmail Kartal, hakem Cihan Aydın'a tepki gösterdi.

Edin Dzeko'nun 38. dakikada kaydettiği golün VAR'dan iptal edilmesi kararına itiraz eden Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, hakem Cihan Aydın tarafından uyarıldı.

"BEN NE YAPTIM!"

Hakem Cihan Aydın'ın kendisini uyarması üzerine sinirlenen Kartal dördüncü hakeme, "Ben ne yaptım, ben ne yaptım!" şeklinde tepki gösterdi.