20 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kartal, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, lig genelinde Çaykur Rizespor aleyhine hakem hatasının çok fazla olduğunu savundu.
İşlerini en iyi şekilde yapmaya çalıştıklarını, maç eksiğine rağmen 24 puanda olduklarını vurgulayan Kartal, "Ligde korkulacak, abartılacak durumumuz yok. Önümüzde elbette zor maçlar var. İlk yarıda da zorlandık ama 20 puan ile kapattık. Bu takım yeniden çıkışa geçecek. Oynadığımız maçların sadece 2-3 tanesinde kötüydük. Verilen kararlar ile bu takımın ne kadar puan kaybettiğini insanlar unutmasın. Eğer objektif, dürüst, namuslu konuşacaksak, önce bunları, sonra İsmail Kartal'ı konuşalım. İnsan bir yerde ilelebet kalacak değil." ifadelerini kullandı.
Her mağlubiyet sonrasında hocaya veya yönetime istifa söylemlerinin kulübe katkı sağlamayacağına işaret eden Kartal, "Şu an taraftarıyla, yönetimiyle, teknik heyetiyle birlik olma zamanı. Çaykur Rizespor'un buna ihtiyacı var. Eğer biz birlik içinde olursak, bu takım ayağa kalkar." diye konuştu.
Yönetimle uyumlu şekilde çalıştıklarına değinen Kartal, gelecek yılların planlamasını da yürüttüklerini, birileri istedi diye de kimsenin gitmeyeceğini dile getirdi.
İsmail Kartal, sezon başından itibaren Çaykur Rizespor'un haklarının savunulamadığını öne sürerek, şöyle devam etti:
"Gaziantep FK maçında geçen hafta aleyhimize verilen ikinci penaltı kararı doğru değil. Top kalçasından sekerek yerde eline geliyor. Bize çok daha netleri verilip, iptal ediliyor. Aleyhimize tereddütsüz veriliyor ama kimse bunları konuşmuyor. Beşiktaş maçında neler oldu? Biz mağlup olduk. Kimse bunları konuşmuyor. Ben konuşuyorum. Biliyorum ne olduğunu. Burada birlik olacaksak, birazcık da Rizespor'un sesini yükseltmemiz, haklarını saha içinde arayarak birlikte savunmamız gerekir. Her şeyi tek bir insana, antrenöre yüklememek gerekir. Hep söylüyorsunuz, ya da sosyal medyada söyleniyor, 'İsmail Hoca gitsin.' diye. Sosyal medya kulüpleri yönetmez. Burada birlik olmak gerek. Birlik olunmadığı, birlikte mücadele verilmediği müddetçe bu haftaki penaltı gibi çok penaltılar verilecek aleyhimize."
Hakem kararlarına yönelik eleştirilerine devam eden Kartal, "Bu sezon hatalı kararlara maruz kalan, zor duruma düşen teknik direktör olarak kendimi görüyorum. Başka hiç kimseyi görmüyorum. Çaykur Rizespor, bu sezon hatalı kararlardan dolayı en çok zor duruma düşen, canı yanan takımdır. Yedi tane maçın videosu bende var. Daha ne olacak. Lig bitmeden yedi maçta aleyhinize hatalı kararlar verilmiş ise bu takımın halen 24 puanı varsa, insanların bunu düşünmesi, işe buradan bakılması lazım." diyerek sözlerini tamamladı.
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