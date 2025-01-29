İsmail Kartal'dan Fenerbahçe itirafı!

Persepolis'te çıktığı ilk maçı 3-0'lık skorla kazanan teknik direktör İsmail Kartal, Fenerbahçe'yle ilgili açıklamalarda bulundu.

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"BURAYA GELMEDEN ÖNCE YURT DIŞI VE YURT İÇİNDEN TEKLİFLER ALDIM"

İsmail Kartal, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Buraya geliş sürecinde sayın başkan ve yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Buraya gelmeden önce yurt içinden ve yurt dışından bayağı teklif aldım. Persepolis'i çok araştırdım. Çok tutkulu taraftarları var. İran'ın en güçlü, en köklü takımlarından birisi. Sonuçta burada Persepolis'in çok büyük bir camia olduğunu gördükten sonra, çok büyük hedefleri bir kulüp olduğunu gördükten sonra kariyer planlamamı Persepolis ile yapmaya karar verdim. Bu süreçte sayın başkana, yöneticilerime çok teşekkür ederim beni tercih ettikleri için. Buraya gelmemde büyük payı olan sayın başkana da ayrıca teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kartal, sözlerine, "Benim oyun felsefem, pozitif futbol oynatmak. Sürekli hücum etmeye çalışan, maçları her yerde, nasıl olursa olsun kazanmak için sahaya çıkan bir teknik direktörüm. Geçen sezon Avrupa Kupaları'nda yarı finalde penaltılarla kaybettik. Ama bütün gol rekorlarını, puan rekorlarını, en çok ceza sahasında gol beklentisi yaratan takım olarak başardık." diye devam etti.