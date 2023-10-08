İsmail Kartal'dan Cengiz Ünder ve Emre Mor açıklaması!

KALİTELİ OYUNCULARIM VAR EVET AMA BİZ EKİP OLARAK ONLARI SİSTEME İNANDIRDIK"

Rakip teknik direktörlerin 'Kalite farkı var' şeklinde yaptığı açıklamalara ilişkin ise İsmail Kartal, "Bütün meslektaşlarımız 'Kalite farkı var diyebilir' ama burada bir oyun var. Bu oyun nasıl oluşturuldu. Geçen sene bu takım çok farklı sistemde oynuyordu. 10 yeni oyuncu gelmiş bu kadar kısa zamanda. İsterseniz en iyi hocayı getirin, geçmiş dönemde kabul ettiği oyun vardı bu oyuncularımızla ileri seviyeye taşıdık. Oyuncularım çok istekli ve bir oyun planı oluşturduk. Bu planın a, b ve c planları var. Kaliteli oyunculardan kurulu evet ama biz de ekip olarak onları bir sisteme çalışarak inandırdık. Geri kalan bölümü ile ilgilenmiyorum. Dışarda kim ne derse desin" şeklinde konuştu.