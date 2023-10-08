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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe İsmail Kartal'dan Cengiz Ünder ve Emre Mor açıklaması! - Fenerbahçe Haberleri

        İsmail Kartal'dan Cengiz Ünder ve Emre Mor açıklaması!

        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertli takım 2-0 kazandı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal mücadele sonrası açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 08.10.2023 - 22:22 Güncelleme: 08.10.2023 - 22:22
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        • 1

          Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa’yı 2-0’lık skorla mağlup etti. Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        • 2

          Mücadeleye iyi başladıklarını aktaran Kartal, "Maça hazırlanırken Kasımpaşa’nın neler yapabileceğini nasıl organize olduğunu biliyorduk. Bizde bana göre hazırlandık. Hem sahadaki antrenmanlarla hem de teorik çalışmalarla en iyi şekilde hazırlandık. İlk 25-30 dakika çok iyi başladık. Oyun içi organizasyonlarla golü bulduk. 3’ü de bulabilirdik. İkinci yarı biraz daha topun hızını arttırarak 2, 3’ü bulmamız gerektiğini oyunun karşılığının bu olmadığını konuştuk. Net pozisyonlar bulduk. 2. golden sonra da net pozisyonlarımız vardı. Rakibe nerdeyse hiç pozisyon vermedik. İstediğimiz 3 puanı aldık" şeklinde konuştu.

        • 3

          "SANTRFORLAR BİRAZ BENCİLDİR"

          Michy Batshuayi’nin mücadelede kullandığı ve farklı şekilde dışarı attığı pozisyon ile alakalı Kartal, "Santrforlar biraz bencildir. Gol atmak istiyor. Topun başına geçti. Çok da fazla büyütmeye gerek yok. Orta ve uzun vadede çok maç var bunlar çok normal" ifadelerine yer verdi. İsmail Kartal, Ryan Kent’in her iki kanatta da görev alabileceğini ve oyun içinde de kanatları değiştirebileceğini aktardı.

        • 4

          "BİZİM ÜZERİMİZDE BASKI YOK"

          Ligde ve Avrupa’da oynadıkları resmi müsabakalarda hiç kaybetmemiş olmalarının kendileri üzerinde baskı oluşturup, oluşturmadığı sorulması üzerine Kartal, "Bizim üzerimizde baskı yok. Her maça 3-4 puan için çıkıyoruz. Her hafta maç maç bakacağız. Önümüzde oynayacağımız ilk maç en önemli maç. Bütün konsantrasyonumuzu bun göre yapıyoruz" diye cevap verdi. İsmail Kartal, Fenerbahçe’de görev yaptığı 3 aydır sadece 4-5 kez evine gittiğini ve zamanının çoğunu Samandıra’da geçirdiğini belirtti.

        • 5

          "SİSTEMİMİZİN ETKİSİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

          Kasımpaşa’nın Fenerbahçe kalesine mücadele boyunca 5 şut atması ile ilgili ise Kartal, "Takım savunmasını iyi yapıyoruz. Hücum ederken savunmayı düşünmek savunma yaparken de hücum düşünerek planlıyoruz. Sistemimiz bu yönde onun etkisi olduğunu düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

        • 6

          KALİTELİ OYUNCULARIM VAR EVET AMA BİZ EKİP OLARAK ONLARI SİSTEME İNANDIRDIK"

          Rakip teknik direktörlerin 'Kalite farkı var' şeklinde yaptığı açıklamalara ilişkin ise İsmail Kartal, "Bütün meslektaşlarımız 'Kalite farkı var diyebilir' ama burada bir oyun var. Bu oyun nasıl oluşturuldu. Geçen sene bu takım çok farklı sistemde oynuyordu. 10 yeni oyuncu gelmiş bu kadar kısa zamanda. İsterseniz en iyi hocayı getirin, geçmiş dönemde kabul ettiği oyun vardı bu oyuncularımızla ileri seviyeye taşıdık. Oyuncularım çok istekli ve bir oyun planı oluşturduk. Bu planın a, b ve c planları var. Kaliteli oyunculardan kurulu evet ama biz de ekip olarak onları bir sisteme çalışarak inandırdık. Geri kalan bölümü ile ilgilenmiyorum. Dışarda kim ne derse desin" şeklinde konuştu.

        • 7

          BAŞKALARININ NASIL KAZANDIĞIYLA İLGİLENMİYORUZ"

          Kartal, hakemlerin rakip takım müsabakalarında tartışmaları kararlar verdiği yönünde sorulan soruya da şu yanıtı verdi:

          "Hiç bakmıyorum. Söylediğim gibi oyuncularımla işimizi yapmaya çalışıyoruz. Kendi işime bakıyorum. Oyuncularım da buna katılıyor. Milli takıma giden 13 oyuncumuz var. Onlara da başarılar diliyorum. Başkalarının ne yaptığı nasıl kazandığını ilgilenmiyoruz. Dışarıyla her şeyimizi kapattık. Maç maç düşünüyoruz. Biz her maça 3 puan için hazırlanıyoruz. Dışarıda ne oluyor ben ilgilenmiyorum. O işle ilgili kulüp tarafı ilgilenebilir."

          CENGİZ ÜNDER VE EMRE MOR

          "Türk oyuncusu elimizde az. Milli aradan sonra Emre ve Cengiz'in aramıza dönmesi kadro derinliği açısından katkı sağlayacak. Umarım kısa zamanda dönerler."

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