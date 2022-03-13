Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, maça 3 puan hedefiyle çıktıklarını belirtti. Kartal, "Son 5-6 haftadır lig maçlarında yükselen bir grafiğimiz var. Teknik, fizik, taktik ve oyun anlamında üstüne koyan bir takımım var. Oyuncularımın ve takımın taktik anlamında önemli bir yükselişimiz var. Bugün seyir zevki yüksek bir maç oldu. 2-0, 2-2 beraberliği yakaladı rakip, daha sonra yaptığımız hamlelerle oyunu dengeledik. Önde baskı yaptık. Maçı 5-2 kazandık. Sonradan oyuna giren 3 oyuncumuzun gol atması, sonradan oyuna girmelerine rağmen katkı verdiler. Bugün iyi bir takıma karşı 5 gol attık ama önce ve sonra 5-6 tane gol olabilecek yüzde 100 pozisyonlarımız vardı. İkinci yarıda da vardı" dedi.

"ARDA BİZİM EVLADIMIZ"

Kadroda 6 oyuncusu olmamasına rağmen elindeki oyuncuları en iyi şekilde kullanarak 5 gollü bir galibiyet aldıklarını belirten Kartal, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Arda´ya gelirsek, Fenerbahçe lig tarihinin en genç oynayıp gol atan oyuncusu olduğunu söyledi bana ekibim. Arda bizim evladımız hem Türk futboluna hem de Fenerbahçe´ye uzun yıllar hizmet edecektir. Arda´yı doğru zamanda oyuna alarak, planlayarak, onu oyuna aldık. Tam onun oynayacağı ortam vardı. O da gereğini yaptı bir gol bir asist, bizleri mahcup etmedi. Onun yolu açık, geleceği olan bir oyuncumuz. Ona güveniyoruz, onu seviyoruz, o bizim evladımız ona da ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu.



"RAKİBİMİZİ İYİ ANALİZ ETTİK"



Maçtaki 3´üncü gollerinin tesadüf gibi göründüğünü fakat çalışılmış olduğunu ifade eden Kartal, şöyle dedi: "Geldiğimiz günden bu yana ekibimle tüm rakiplerimizi iyi analiz ettik ve sıkı bir şekilde çalıştık. Mesela ikinci yarıda ilk attığımız gol insanlara tesadüf gelebilir. Kaleci uzun vurdu gol attı diye düşünebilirsiniz. Biz buna çalıştık. Alanyaspor´u çok iyi analiz ettik. Çalışmamızın karşılığını da aldık. Sonuçta Alanyaspor´a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyoruz. Oyuncularımın çok iyi futbol oynadıkları için ve 5 gollü galibiyet için tebrik ediyorum. Bu galibiyetimizi büyük Fenerbahçe taraftarlarına armağan ediyorum."



"HER OYUNCUM BENİM İÇİN DEĞERLİ"



Bir gazetecinin "Mesut Özil ve Arda Güler arasındaki forma rekabeti hakkında ne söylemek istersiniz, bu oyunculara sahip olmak nasıl duygu" sorusuna Kartal, "İki değil 3 tane, bir de İrfan Kahveci var. Mesut var, Arda var. Bunlar üst düzey oyuncular. Ben böyle oyuncularla çalıştığım için çok mutluyum, gururluyum. Her oyuncum benim için değerli. Ne zaman nerede kimin oynayacağını planlıyoruz. Bazılarını oynatmıyorum, onlarla konuşuyorum, ikna ediyorum bu konuda. Onlar da bana yardım ediyorlar. `Tamam hocam´ diyorlar. Karşılıklı anlaşarak medeni şekilde sorun çıkmadan işimizi yapıyoruz. Onlar da destek oluyorlar" karşılığını verdi.