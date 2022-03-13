Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, maça 3 puan hedefiyle çıktıklarını belirtti. Kartal, "Son 5-6 haftadır lig maçlarında yükselen bir grafiğimiz var. Teknik, fizik, taktik ve oyun anlamında üstüne koyan bir takımım var. Oyuncularımın ve takımın taktik anlamında önemli bir yükselişimiz var. Bugün seyir zevki yüksek bir maç oldu. 2-0, 2-2 beraberliği yakaladı rakip, daha sonra yaptığımız hamlelerle oyunu dengeledik. Önde baskı yaptık. Maçı 5-2 kazandık. Sonradan oyuna giren 3 oyuncumuzun gol atması, sonradan oyuna girmelerine rağmen katkı verdiler. Bugün iyi bir takıma karşı 5 gol attık ama önce ve sonra 5-6 tane gol olabilecek yüzde 100 pozisyonlarımız vardı. İkinci yarıda da vardı" dedi.
"ARDA BİZİM EVLADIMIZ"
Kadroda 6 oyuncusu olmamasına rağmen elindeki oyuncuları en iyi şekilde kullanarak 5 gollü bir galibiyet aldıklarını belirten Kartal, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Arda´ya gelirsek, Fenerbahçe lig tarihinin en genç oynayıp gol atan oyuncusu olduğunu söyledi bana ekibim. Arda bizim evladımız hem Türk futboluna hem de Fenerbahçe´ye uzun yıllar hizmet edecektir. Arda´yı doğru zamanda oyuna alarak, planlayarak, onu oyuna aldık. Tam onun oynayacağı ortam vardı. O da gereğini yaptı bir gol bir asist, bizleri mahcup etmedi. Onun yolu açık, geleceği olan bir oyuncumuz. Ona güveniyoruz, onu seviyoruz, o bizim evladımız ona da ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu.
"RAKİBİMİZİ İYİ ANALİZ ETTİK"
Maçtaki 3´üncü gollerinin tesadüf gibi göründüğünü fakat çalışılmış olduğunu ifade eden Kartal, şöyle dedi: "Geldiğimiz günden bu yana ekibimle tüm rakiplerimizi iyi analiz ettik ve sıkı bir şekilde çalıştık. Mesela ikinci yarıda ilk attığımız gol insanlara tesadüf gelebilir. Kaleci uzun vurdu gol attı diye düşünebilirsiniz. Biz buna çalıştık. Alanyaspor´u çok iyi analiz ettik. Çalışmamızın karşılığını da aldık. Sonuçta Alanyaspor´a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyoruz. Oyuncularımın çok iyi futbol oynadıkları için ve 5 gollü galibiyet için tebrik ediyorum. Bu galibiyetimizi büyük Fenerbahçe taraftarlarına armağan ediyorum."
"HER OYUNCUM BENİM İÇİN DEĞERLİ"
Bir gazetecinin "Mesut Özil ve Arda Güler arasındaki forma rekabeti hakkında ne söylemek istersiniz, bu oyunculara sahip olmak nasıl duygu" sorusuna Kartal, "İki değil 3 tane, bir de İrfan Kahveci var. Mesut var, Arda var. Bunlar üst düzey oyuncular. Ben böyle oyuncularla çalıştığım için çok mutluyum, gururluyum. Her oyuncum benim için değerli. Ne zaman nerede kimin oynayacağını planlıyoruz. Bazılarını oynatmıyorum, onlarla konuşuyorum, ikna ediyorum bu konuda. Onlar da bana yardım ediyorlar. `Tamam hocam´ diyorlar. Karşılıklı anlaşarak medeni şekilde sorun çıkmadan işimizi yapıyoruz. Onlar da destek oluyorlar" karşılığını verdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!