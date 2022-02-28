Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İsmail Kartal, 3 puan alacaklarına inanarak maça geldiklerini belirtti.
Maçtan önce oyuncularla toplantılar yaptıklarını ve rakiplerini iyi analiz ettiklerini vurgulayan Kartal, "Buraya gerçekten 3 puan almak için geldik. Maça iyi başladık. Pozisyon vermeden 2-3 gol bulabilirdik. Rakip daha sonra oyuna ağırlığını koydu. 2. yarı rakibin bize karşı üstünlüğü vardı. Golden sonra rakip çok oyuncuyla geldi, arkada boşluklar bıraktılar. Bunu biliyorduk. Oyunun gidişatına göre bunu bekliyorduk. Serdar, Mert Hakan, Pelkas ve Valencia'yı oyuna aldık. Hep hücum oyuncuları aldık. 1-1'den sonra bu hamlelerle golden önce 4-5 pozisyon ceza alanı içinde ve çevresinde doğru zamanda doğru oyuncuyu topla buluşturabilseydik daha önce de golü bulabilirdik." ifadelerini kullandı.
Mücadelelerinden ötürü oyuncularını kutlayan Kartal, "Kulübede oynamayan oyuncularımın da enerjilerini arkadaşlarına aktarmaları beni çok mutlu etti. Bu sezon ilk defa iki takım da 125 kilometre koştu. Kasımpaşa bunu zaten yapabiliyordu. Bizim onlara aynı şekilde cevap vermemiz çok anlamlıydı. Bu ortaya enerji koyduğumuzun göstergesidir. Kasımpaşa'nın sıralamadaki yeri insanları aldatmasın, çok daha yukarıları hak eden bir takım. O yüzden aldığımız galibiyet anlamlıydı." diye konuştu.
FERDİ VE ARDA SÖZLERİ
İsmail Kartal, Slavia Prag maçında sakatlanan Ferdi Kadıoğlu'nun 2 ay forma giyemeyeceğini açıkladı.
Kartal, genç oyuncu Arda ile ilgili yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"3 hafta önce Arda'yı Türkiye'de kimse tanımıyordu. Şimdi bütün Türkiye Arda'yı konuşuyor. Bundan memnunum, demek ki doğru işi yapıyorum. Fenerbahçe tarihinde son zamanlarda ilk defa bu kadar genç çocukları oynatan benim. Türkiye'deki futbol insanlarının isteği bu ama bu oyuncuları oynatacağız diye kaybetmemeliyiz. Bugün Ferdi 2 ay yok örnek olarak. Slavia Prag Avrupa'nın en çok koşan takımlarından biri. Arda gibi oyuncuları bekliyoruz, onları korumak istiyoruz. Bir şeyleri başarsın istiyoruz. Maça girdi hata yaptı golde olabilirdi. Hata yaparak büyük oyuncu olacaklar. Sert bir takım bir iki kere sert davransalar ya da hata yapsa Arda'nın bugünkü rahatlığı belki de olmayacaktı. Rakibin temposu düşünce oyuna aldım. Yarın oynayacak diye bir garanti yok burası Fenerbahçe. Arda Fenerbahçe'nin ve Türk futbolunun en büyük oyuncularından olacak."
"TRABZON MAÇINI KAZANMAMIZ LAZIM"
Fenerbahçe ile Trabzonspor'un hem İstanbul'da hem de Trabzon'daki maçlarının her zaman ses getirdiğini aktaran Kartal, "Kendi evimizde kazanmak için sahaya çıkacağız. Sıralamada üst sıralarda kendimize yer bulmak için, sezonu iyi yerde bitirmek için Trabzon maçını kazanmamız lazım. Burada kendi evimizde taraftarımızın bizi sonuna kadar desteklemesini istiyorum. Bize ve takıma inanmalarını istiyorum. Onlar destek verirse çok daha iyi şeyler başaracağımızı düşünüyoruz. Taraftarımıza her zaman ihtiyacımız var." şeklinde görüş belirtti.
Oyuncularının mental seviyesinin henüz tam istediği noktaya ulaşmadığını da aktaran Kartal, İrfan Can Kahveci'yi maç temposu kazanması için bilerek biraz fazla oyunda tuttuğunu sözlerine ekledi.
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