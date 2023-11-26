İsmail Kartal'dan 2 değişiklik

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Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Sarı-lacivertliler, son oynanan Adana Demirspor maçının 11’inden 2 değişiklik ile sahaya çıktı. Teknik Direktör İsmail Kartal, son lig maçında şans verdiği Miha Zajc’ın yerine İsmail Yüksek’i; sarı kart cezalısı Bright Osayi-Samuel’in yerine Mert Müldür’ü tercih etti.

FENERBAHÇE'DE 7 EKSİK

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçına 7 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı kart cezası nedeniyle oynayamayan Osayi-Samuel’in yanı sıra sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş ve Miha Zajc ile henüz hazır olmayan Fred ile Alexander Djiku kadroda yer almadı. İSMAİL YÜKSEK DÖNDÜ Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Adana Demirspor mücadelesinde forma giyemeyen İsmail Yüksek cezasını tamamladı. Milli futbolcu, Karagümrük maçında 11’inde başladı. Öte yandan sakatlığını atlatan Joshua King ise maç kadrosunda yer aldı.