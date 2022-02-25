UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında Çekya ekibi Slavia Prag'a 3-2 mağlup olan Fenerbahçe, organizasyona veda etti. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal maçın ardından açıklamalar yaptı. Kartal'ın açıklamaları şöyle:

"Turu geçebileceğimizin inancıyla geldik. İyi başladık, karambolden gol yedik. İkinci golde Ferdi sakatlandı. Yerine birini sokana kadar 10 kişi gol yedik. Bu golden sonra oyuncularım moral olarak çöktü"

"İkinci yarıya rakibimiz coşkulu ve sert başladı. 55'te oyuncu değişikliği ile hamle yaptık ama üçüncü golü yedik. Son bölümde oyunu dengeledik, bir gol attık ama olmadı. Çok istediğimiz oyunu oynayamadık. Üzgünüz, başka söyleyecek bir şey bulamıyorum"