16 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İsmail Kartal, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, milli maçlar arasını iyi değerlendirmeye çalıştıklarını söyledi.
Aytemiz Alanyaspor maçına hazırlandıklarını ifade eden Kartal, "Samudio'nun milli takımdan kalan bir sakatlığı var. Onun haricinde herhangi bir problemimiz yok. Umar Aminu da takım antrenmanlarına başladı. Antrenman eksikliği var. Maça kadar bizimle çalışacak. Oynayıp oynamayacağına karar vereceğiz." diye konuştu.
Kartal, Aytemiz Alanyaspor'un ligin iyi takımlarından birisi olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"Ön tarafta çok etkili oyuncuları var. Şu ana kadar ligde iyi bir grafik çizdiler. Geçen seneden de iyi kurulu bir kadroları vardı. Bu yıl da iyi oyuncular transfer ettiler. İyi mücadele ediyorlar. Kendi sahalarında kolay pozisyona giriyorlar. Biz de bunları bilerek en iyi şekilde Alanya maçına hazırlanıyoruz." dedi.
Yavaş yavaş bazı oyuncuların adaptasyon sorununu atlatabildiklerini gördüğünü kaydeden Kartal, "Bu da bizi mutlu ediyor. İnşallah yeni gelen arkadaşlarımızın da adaptasyon sürecini bir an önce takıma katkı vermelerini istiyoruz. Ben bu katkıyı vereceklerini de inanıyorum." ifadelerini kullandı.
"BİR MAÇ HARİÇ İYİ OYUN OYNADIK"
Kartal, iyi çalıştıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:
"Çalışmayı seven bir oyuncu grubumuz var. 7 tane lig maçı oynadık. Bir maç hariç iyi oyun oynadık. Bu arada neler olup bittiğini bütün Türkiye de yakından takip ediyor. Onun için biz doğru yoldayız. Çalışmaya devam ediyoruz. 8 puanımız var. Bu ligde bir galibiyet aldığınız zaman 4-5 basamak yükselebiliyorsunuz. Biz 6 maçta iyi oynadık. Bu 6 maçta neler olmuş, neden kaybettik ve maçın kırılma anlarında neler olmuş bir bakın. Ayrıca iki tane oyuncumuz sakatlanmış buna rağmen biz motivasyonumuzu bozmadık."
İyi mücadele ettiklerine de dikkati çeken Kartal, "İyi futbol oynamaya çalışıyoruz. İnşallah bir yerde bizim lehimize dönecek. Başka şansımız yok. Oyuncularım da çok istekli. Biz hep beraber elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıp camiamızı, taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.
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