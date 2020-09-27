Süper Lig’in 3. haftasında Konyaspor, sahasında Beşiktaş'ı 4-1 mağlup etti. maçın ardından Teknik Direktör İsmail Kartal, değerlendirmelerde bulundu.
"BEŞİKTAŞ'I İYİ ANALİZ ETTİK"
Hafta içi Beşiktaş'a karşı çok çalıştıklarını ve çok iyi hazırlandıklarını belirten İsmail Kartal, “Çok çalışmayı seven bir çalışma grubumuz var. Bunu bildiğim için ben ekibim çalışmayı seven ve çalıştıran bir ekibiz. Kolay kolay oyuncuları boş bırakmayız. Hem takımın gelişimini hem de oyuncuların gelişimini sağlayabilmemiz için tesiste onlarla beraber yatıp kalkıyoruz. Sonuçta Beşiktaş’ı iyi analiz ettik. Dersimize iyi çalıştık. Antrenmanlarda bazı oyuncularımız belki biraz acı çekiyorlar ama acı çekmeden de başarı ve zaferler gelmez. Biz bu hafta gerçekten çok iyi çalıştık. Taktik disiplin olarak rakibimizin ne yapacağını ve bizim onlara karşı hikayemizin ne olduğunu çok iyi anlattık. Oyuncularım da taktik disiplin olarak maç başından sonuna kadar en iyisini yapmaya çalıştılar. Oyunun son bölümlerinde birazcık fizik olarak oyundan düştük. Bu sistemde fizik olarak birkaç hafta sonra biraz daha takımımızın seviyesini yukarıya çekebilirsek çok daha iyi bir Konyaspor olacağını düşünüyorum” dedi.
“SAVAŞAN BİR TAKIM OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORUZ"
Takımını getirmek istediği noktayı anlatan Kartal, “Çok daha iyi mücadele eden savaşan ve başarılı olabilecek bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Bütün planlamam hayalim ve hedefim bu. Bugünkü galibiyeti her ne kadar tribünler boş olsa da sanki doluymuş gibi büyük Konyaspor camiasına, taraftarımıza ve yöneticilerimize armağan ediyorum. Oyuncularımı da bugünkü mücadelelerinden dolayı taviz vermeden ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Onları da tebrik ediyorum. 4-0’ken yediğimiz gol kabul edilemez. Bunu zaten hafta içi takımımıza göstereceğiz. Maç 4-0 olabilir, 0-0 olabilir ama böyle ucuz gol yememeliyiz. 4-0’ken bu golü yememiz bizim için bir artı avantaj oldu. Bir daha böyle bir gol yemememiz için bunu hafta içinde yaptığımız analizlerde oyuncularıma göstereceğim. Sonuç olarak çok güzel bir galibiyet. Beşiktaş gibi büyük bir takımı burada 4 golle yenmek çok güzel anlamlı bir galibiyet oldu. Ekibime ve oyuncularıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!