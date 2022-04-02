Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kayserispor'u 4-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İsmail Kartal'ın açıklamaları şöyle:

"BAŞKANIMIZA VERDİĞİMİZ SÖZÜ TUTTUK"

"Sayın başkanımız Ali Koç'un doğum günü. İyi futbol oynayıp, 3 puanlı alıp, ona armağan istiyorduk. Başkanımıza verdiğimiz sözü tuttuk. Sağlıklı ve huzurlu ömürler dilerim.

Yükselen formumuz var. Oyunumuz her hafta güçleniyor ve gelişiyor. Oyuncularımız da aynı şekilde. Kayserispor'u çok iyi analiz ettik. Tüm planlarımız işledi. İki takım adına da bahar temposunda bir maç oldu, daha iyi olabilirdi. Hava sıcaklığının artması takımı etkiledi.

Bu takım çok daha iyi yerlere gelecek. Çok karakterli oyuncularımız var. Onlarla çalıştığım için mutluyum. Hepsi gözümün içine bakıyor. Saygı içerisinde devam ediyoruz. Elimizden geleni Fenerbahçem için yapmaya devam edeceğiz."

MESUT ÖZİL VE OZAN TUFAN'IN KADRO DIŞI KALMASI

"Ozan Tufan ve Mesut Özil ile ilgili medya önünde konuşmam. Yönetim böyle bir karar aldı, bunu medya önünde konuşmak bize yakışmaz. Ailesel bir sorun."