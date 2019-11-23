23 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çaykur Rizespor, Süper Lig’in 12. haftasında deplasmanda karşılaştığı Denizlispor’a 2-0’lık skorla mağlup oldu. Karşılaşma sonrası basın toplantısında açıklamalarda Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, karşılaşmadan en az 1 puan almayı hedefledikleri ancak duran toptan yedikleri golle mağlup olduklarını anımsatarak, "Her iki takımda ilk devre dengeli başladı oyuna. Rakibe ilk devre neredeyse pozisyon vermemiştik. Vermedik gibiydi, bizim birkaç tane pozisyonlarımız vardı. İkinci yarı da ortada giden bir maç, birkaç tane bizim final paslarında ve atak sonlandırmada sıkıntılar oldu. Birazcık daha orada üretken ve dikkatli olabilseydik bir gol atıp öne geçebilirdik. Eğer bir gol atıp öne geçebilseydik bugün burada 3 puan alabilirdik, bunları yapamadığımız için de rakip takım taraftarı ile oyunun son bölümünde biraz üzerimize geldiler. Çift santrfora döndüler, biz de buna bir hamle yaparak bir stoper daha aldık. Yan toplarda çok uzun adamları vardı biz de etkili olmak istedik ama 4 dakika kala duran toptan maalesef bir gol yedik. Oyunu buraya kadar getirip artık 4 dakika kala basit bir gol yiyerek mağlup olmamamız gerekmiyordu, buradan biz en az 1 puan almayı hedefliyorduk. Bunu başaramadık, sonuçta kaybettik üzgünüz. Ama bugün ki maçın nedenlerini, hafta içi oyuncularımızla yapacağımız toplantılarla, neden böyle olduğunu, bu tip hataların olmaması için konuşarak, çalışarak bunları gidereceğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.
Aleyhlerine verilen penaltıyı da değerlendiren Kartal, kendileri lehine olan penaltının verilmemesi konusunda maçın hakemine tepki göstererek şunları söyledi:
"Bizim lehimize verilen penaltı VAR’a gidilip iptal ediliyor, bizim aleyhimize verilen penaltı verilmediği halde VAR’a gidilip penaltı veriliyor. Benim yardımcılarımın söylediği 'Bizimki penaltı, bize verilen de penaltı değil' çünkü ikinci penaltıda el yerde kurala göre, bizim atacağımız penaltı iptal edilen, kol açık, son anda bir temas var, bu iptal ediliyor. Bunlara sığınmayacağız, bunları ben gündeme getirerek bahanelere üreten bir insan değilim, takdiri kamuoyuna bırakıyorum, sonuçta biz bugün kaybettik, rakip takıma bundan sonra ki maçlarında başarılar dileriz, biz dört dakika kala bu kadar duran toptan basit gol yiyerek maçı kaybetmememiz gerekiyordu, bizim buralara bakmamız lazım."
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