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İsmail Kartal, altyapı tesislerini ziyaret etti

Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal ve beraberindeki heyet, kulüp altyapı tesislerini ziyaret edip, 19 yaş altı takımının antrenmanını izledi

15.10.2020 - 16:09 | Güncelleme: ABONE OL
İsmail Kartal, altyapı tesislerini ziyaret etti

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmail Kartal ile sportif direktör Adnan Erkan, Konyaspor Futbol Akademisi'nin çalışmalarını sürdürdüğü Tatlıcak Tesisleri'ni ziyaret etti.

İsmail Kartal, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Konyaspor Futbol Akademisi'nin Türkiye'de bir örneğinin daha olmadığını belirtti.

Tesisleri gezip, altyapı hocalarıyla tanıştığını dile getiren Kartal'ın, şu ifadelerine yer verildi:

"Konyaspor altyapısının, gerçekten Türkiye'de nadir bulunan tesislerden biri olduğunu gördüm. Hem Konyaspor'a hem de ülke futboluna böylesi güzel bir tesis kazandırdıkları için emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İnşallah bu tesislerden Türk ve dünya futboluna çok büyük futbolcular yetiştirme imkanımız doğar. Altyapı tesisimize ara ara gelerek oyuncuları takip edeceğiz. Profesyonel takımımıza faydalı olacak yetenekli oyuncularımızı aramıza katacağız ve onlara katkı sağlayacağız. Buradaki oyuncuları değerlendirerek, onları A takıma kazandırmak bizim görevimiz. Bu konuda altyapı hocalarımızla istişarelerde bulunuyorum. Şu an altyapıdan 5-6 futbolcu aldım. A takım ile antrenmanlara çıkıyorlar. Bunların içinden oynayabileceğine, Konyaspor'umuza orta ve uzun vadede faydalı olabileceğine inandığımız oyuncuları elimizde tutmaya devam edeceğiz."

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