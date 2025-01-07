İsmail Kartal'a Suudi kancası!
Son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran teknik direktör İsmail Kartal'a, Suudi Arabistan ekibi Al-Taawon talip oldu.
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Suudi Arabistan Ligi'nde Türk teknik adamlar gözde olmaya başladı.
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Al Shabab'ın Fatih Terim'i göreve getirmesinin ardından bir başka Suudi kulübü, İsmail Kartal'a teklif yaptı.
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Al Shabab'ın Fatih Terim'i göreve getirmesinin ardından bir başka Suudi kulübü, İsmail Kartal'a teklif yaptı.
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Rekor kıran hocayı takımın başında görmek isteyen Al-Taawon'un İsmail Kartal'ı ikna etmeye çalıştığı belirtildi.
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Süper Lig'den de sezon başından beri teklifler alan ancak kabul etmeyen İsmail Kartal'ın ise düşünmek için süre istediği öğrenildi.