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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe İsmail Kartal'a Suudi kancası! - Fenerbahçe Haberleri

        İsmail Kartal'a Suudi kancası!

        Son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran teknik direktör İsmail Kartal'a, Suudi Arabistan ekibi Al-Taawon talip oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 15:21 Güncelleme: 07.01.2025 - 15:21
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          Suudi Arabistan Ligi'nde Türk teknik adamlar gözde olmaya başladı.

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          Al Shabab'ın Fatih Terim'i göreve getirmesinin ardından bir başka Suudi kulübü, İsmail Kartal'a teklif yaptı.

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          Al Shabab'ın Fatih Terim'i göreve getirmesinin ardından bir başka Suudi kulübü, İsmail Kartal'a teklif yaptı.

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          Rekor kıran hocayı takımın başında görmek isteyen Al-Taawon'un İsmail Kartal'ı ikna etmeye çalıştığı belirtildi.

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          Süper Lig'den de sezon başından beri teklifler alan ancak kabul etmeyen İsmail Kartal'ın ise düşünmek için süre istediği öğrenildi.

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