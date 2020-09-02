İsmail Heniyye, Filistinli mültecilerle buluşmak üzere Lübnan'da

Heniyye'ye eşlik eden Hamas'ın Filistin diasporasından sorumlu yurt dışındaki yöneticisi Mahir Salah, AA'ya yaptığı açıklamada, Heniyye'nin zor bir dönemden geçen Lübnan'la dayanışma ve Filistinli mülteciler ile bir araya gelmek için Beyrut'ta bulunduğunu söyledi.
Heniyye'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla sekteye uğrayan Arap ve İslam ülkelerine yönelik turu kapsamında Lübnan Cumhurbaşkanlığı, Meclis Başkanlığı ve siyasi makamlarla temaslarda bulunacağını aktaran Salah, Lübnanlı yetkililerle yapılacak görüşmelerde ülkedeki Filistinli mültecilerin hak ve çıkarlarının ele alınacağını belirtti.
Salah, Lübnan'daki mülteci kamplarında Filistin davası için büyük fedakarlıklarda bulunan mülteciler ilede görüşmeler olacağını kaydetti.
İsmail Heniyye'nin, 27 yıl aradan sonra ziyaret ettiği Lübnan'da yaklaşık bir hafta temaslarda bulunması bekleniyor.
- Lübnan'daki Filistinlilerin sayısı ve hayat koşulları
Filistinliler, Lübnan'ın farklı bölgelerinde yer alan El-Biddavi, Burc el-Baracne, Sabra ve Şatilla, Ayn el-Hilve, Nehru'l-Barid, Raşidiyye, Burc eş-Şemali, El-Bas, Vifel, Miye Miye, Dbaye ve Mar İlyas kamplarında çok zor şartlar altında hayatlarını sürdürüyor.
Birleşmiş Milletler'in (BM) verilerine göre, Lübnan'da 483 binden fazla Filistinli mülteci yaşıyor ancak kayıtlı olmayanlarla birlikte bu rakamın 600 bine kadar çıktığı söyleniyor.
Lübnan nüfusunun yaklaşık yüzde 10'unu oluşturan bu mültecilerin yarıdan fazlası (yüzde 62),altyapı ve sosyal imkanların çok kısıtlı olduğu 12 mülteci kampında yaşarken geri kalanlar ise kamp çevresinde ve ülkenin farklı bölgelerinde ikamet ediyor.
Mültecilerin statüsüne ilişkin 1951 Sözleşmesi ve 1967 Protokolü'ne taraf olmadığı için mültecilerin haklarının korunması konusunda sorumluluk kabul etmeyen Lübnan, İsrail'den sonra Filistinli mültecilerin en fazla hak ihlaline maruz kaldığı ülke konumunda.
Nüfusunun yarısı 25 yaşın altında olan bu kampların iç güvenliği, farklı Filistinli gruplar tarafından sağlanıyor. Bazı kamplarda bu gruplar tarafından oluşturulan ortak güvenlik birimleri bulunuyor. Yabancılar için girişlerin izne tabi tutulduğu kampların giriş ve çevresinde Lübnan ordusu görev yapıyor.
Altyapısı olmayan kamplarda, en büyük sorunların başında su ve elektrik sıkıntısı geliyor. Nüfus artışının hızla devam etmesi de eğitim ve sağlık imkanlarının her geçen gün daha da yetersiz kalmasına neden oluyor.
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