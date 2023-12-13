İsmail Hacıoğlu, tepkisine tepki gösterenlere tepki gösterdi
İsmail Hacıoğlu, sık sık Gazze paylaşımında bulunması nedeniyle kendisini eleştiren takipçilerine tepki gösterdi
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İsmail Hacıoğlu'nun sık sık sosyal medya hasabından Gazze saldırıları nedeniyle İsrail'e tepki içerikli paylaşımlarda bulunması bazı takipçilerini rahatsız etti.
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İsmail Hacıoğlu, paylaşımlarından rahatsız olan bazı takipçilerine şöyle tepki gösterdi: "Bıktık, neden sürekli Filistin mesajı paylaşıyorsun?" diyen dostlarım! Ben, kafamı yastığa rahat koyamıyorum. Kusura bakmayın, takipten çıkabilirsiniz.