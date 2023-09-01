İsmail Ege Şaşmaz - Hande Ünal çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
İlk çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanan İsmail Ege Şaşmaz ile Hande Ünal çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
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İlk çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanan İsmail Ege Şaşmaz ile Hande Ünal çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
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2021'de evlenen İsmail Ege Şaşmaz ile Hande Ünal, anne-baba olmaya hazırlanıyor. İlk çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanan çiftin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu.
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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda karnının belirginleşmeye başladığı görülen Hande Ünal, bebeğin cinsiyetini açıkladı.
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Oyuncu Gökçe Bahadır ile çekilen fotoğrafını yayımlayan Hande Ünal, kız bebek beklediğini duyurdu. Ünal, Bahadır'a "Kızımın bütün ilklerinde sen varsın" sözleriyle seslendi.
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"LİMON KADARMIŞ"
Heyecanı gün geçtikçe artan Hande Ünal, daha önce de "Limon kadarmış... Sağlıkla gel..." açıklamasında bulunmuştu.
İsmail Ege Şaşmaz da, "Seni bekliyoruz" ifadelerini kullanarak sabırsızlığını dile getirmişti.
Fotoğraflar: Instagram