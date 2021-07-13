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İsmail Ege Şaşmaz: 5. günümüz kutlu olsun canım karıcığım - Magazin haberleri

İsmail Ege Şaşmaz: 5. günümüz kutlu olsun canım karıcığım

Hande Ünal ile nikah masasına oturan İsmail Ege Şaşmaz, aynı evde yaşadığı eşine çiçek yolladı. Ünal da Şaşmaz'ın, "5. günümüz kutlu olsun canım karıcığım" notlu jestini Instagram'dan paylaştı

13.07.2021 - 16:23 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • 'Güneşi Beklerken', 'Aşk Laftan Anlamaz', 'Serçe Sarayı' ve son olarak 'Uyanış: Büyük Selçuklu' dizisinde rol alan oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, beş gün önce evlendi.

  • Şaşmaz, memleketi Manisa'da Hande Ünal ile nikah masasına oturdu. Kır düğünü ile dünyaevine giren çiftten Şaşmaz, eşine yaptığı romantik jestle gündeme geldi.

  • 5. GÜN KUTLAMASI

    Ünlü oyuncu, evliliklerinin beşinci gününde aynı evde yaşadığı eşine çiçek yolladı. Ünal da Şaşmaz'ın, "5. günümüz kutlu olsun canım karıcığım. Hep yanımda ol." notlu jestini Instagram'dan paylaştı.

  • "KOCA GİBİ KOCA!"

    Hande Ünal, ardından eşinin fotoğrafını, "Aynı evin içinde karısına çiçek yollayan koca gibi koca..." şeklinde esprili bir not ile sosyal medya hesabından yayınladı. 

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