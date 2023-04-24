'İsmail dede' 61 yıldır leyleklerin yolunu gözlüyor

AA

Kırklareli'nin Vize ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki İsmail Satıcı'nın Devlet Mahallesi'ndeki evinin çatısına 1962 yılında leylekler yuva yaptı. AA'nın haberine göre uzun yıllar aynı yuvaya gelen kuşların her baharda yolunu gözleyen Satıcı, evinin bahçesinde kuruyan bir ağaçtan oluşturduğu platformda yıllardır leylekleri misafir ediyor.

"ONLAR GELMEDİĞİNDE HUZURSUZ OLUYORUM" Satıcı, evinin bahçesinde misafir ettiği leyleklere büyük saygı gösterdiğini belirtti. Leylekleri gördüğünde çok mutlu olduğunu ve heyecanlandığını anlatan Satıcı, "Onlar gelmediğinde huzursuz oluyorum. Biz onlara alışmışız" dedi. Zaman içinde leyleklerin yuvalarını değiştirmek zorunda kaldığını ifade eden Satıcı, çocuklarının bahçesindeki ağılı kaldırdığını söyledi. Satıcı, şunları kaydetti: "Onlara 'Yuvama ilişmeyin, sonra karışmam." dedim. Yuvayı sonra evin yanına yerleştirdiler. Bu hayvanlar ben sağ olduğum sürece burada duracaklar. Ovada bir leylek gördüğümde 'bizim leylekler daha gelmedi' diye düşünüyorum hep. Benden evvel bir komşu gördüğünde 'senin leyleğin biri geldi' diyor. Yuvanın yerini değiştirdiğimizde kahroluyorum, 'ya gelmezse ya beğenmezse' diye. Allah'tan öyle bir şey yaşatmadılar bize. Yaptığımız yuvayı beğendiler. Yuvayı kendime göre yapıyorum, hayvan geldiğinde o da kendine göre tamir ediyor."

"LEYLEKLER GELMESE ÇOK ÜZÜLÜRÜM" Satıcı, göç zamanı dere yatağında mahsur kalan bir leyleği de evde 10 gün bakıp, iyileştirdiğini anlattı. Leylekleri de 8 çocuğundan biri gibi sevdiğini ifade eden Satıcı, "Onlar bizim canımız. Biz onları evladımız gibi sevmişiz. Leylekler gelmese çok üzülürüm, biz onlara bağlanmışız, yani kadroya bir evlat kaydetmişiz. Az ömür değil yani. Nice yerlerde leylek vardı, yok oldular, yuvasını yıktılar, rüzgar yıktı ama biz devamlı onları gözettik" diye konuştu.

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