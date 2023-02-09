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İsmail Çipe: "Akrabalarımız, dostlarımız gitti..."

Galatasaraylı futbolcu İsmail Çipe, deprem felaketinde yakınlarını kaybettiğini açıkladı. İsmail, "İkinci depremin olmasıyla daha çok kayıp yaşandı; akrabalarımız, dostlarımız gitti" dedi.

Giriş: 09.02.2023 - 12:25 | Güncelleme: ABONE OL
İsmail Çipe:
DHA

Galatasaraylı futbolcu İsmail Çipe, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illerde de etkili olan deprem felaketi sonrasında memleketi Hatay'a gitti. Arama kurtarma çalışmalarında da görev alan tecrübeli kaleci, enkaz altından çıkan ailesini alarak İstanbul´a getirdi. Babası, ablası ve yeğeninin kendisi yoldayken enkazdan çıktığını dile getiren İsmail Çipe, yaptığı açıklamada, "İstanbul´dan Hatay´a gitmem 21 saat aldı, yollar çok kötüydü. Deprem günü öğlen 12.30-13.00 gibi babam enkazdan çıktı. Saat 13.30-14.00 gibi ise ablamlar çıktılar enkazdan. Onların bulunduğu binanın enkazı daha kötüydü. 6 katlı bina 2 kat olmuştu. Onlar 5´inci katta oturuyorlardı, kendi çabaları ile çıkmışlar. Her yerde görüyoruz `kimse yardıma gitmedi´ diye. Gittiğimde yaşadım, enkazların aralarından geçerken insanların çığlıklarını duyuyorsunuz ama hiçbir şey yapamıyorsunuz. Çünkü bölgedeki ekipler de enkaz altında kaldılar. İkinci depremin olmasıyla daha çok kayıp yaşandı; akrabalarımız, dostlarımız gitti. İlk deprem yaşandı, Kahramanmaraş´ta etkisi çok oldu ama Hatay da aynı şekilde. İlk depremden sonra evinden bir şey almaya gidenler ikinci depreme yakalanarak enkaz altında kaldı" diye konuştu.

"YEĞENİMİN KALÇA KEMİĞİ KIRIK"

İsmail Çipe, 16 yaşındaki yeğeninin kalça kemiğinin kırık olduğunu ifade ederek, "Beton düşmüş üzerine yataktayken. Hastanede şimdi ama durumu iyi. Ailemden gere kalan kişilerin durumları iyi. Ama enkaz altında akrabalarımız var hala haber alamıyoruz" şeklinde konuştu

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