Valerien Ismael'in açıklamaları şöyle:

“Zor bir maçtı. Bunu rakipten dolayı değil zeminden dolayı söylüyorum. Daha da fazla gol atmamız gerekiyordu. Mesela 4-0 olabilecek bir maçtı. Daha kolay olabilirdi. Romain Saiss’in bir sakatlığı oldu. Emrecan oyuna girdi, o da sakatlandı. Emrecan’ın sakatlığı işimizi zorlaştırdı. Bir kişi eksik oynadık diyebilirim. Bu durumlardan dolayı bir zorluk yaşadık. 3 puan aldığımız için mutluyuz. Hak ettiğimiz bir 3 puandı. Kulübemiz bugün zengindi. Herkes yavaş yavaş geri dönüyor. İki stoperimizin sakatlanması diğer stoperimiz için bir şans doğuracak. Yeterli kaliteye, sakatlananların yerine koyabileceğimiz kaliteye ve kadro derinliğine sahibiz.”