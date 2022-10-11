Ismael'in gözü savunma ve Weghorst'ta

Beşiktaş, gözünü Trabzonspor maçına çevirdi. Sakatlıkları nedeniyle zorlu mücadelede Saiss ve Emrecan'dan yararlanamayacak teknik direktör Valerien Ismael'in, hafta boyunca savunma oyuncularıyla yakından ilgileneceği ifade edildi.
Tayyip Talha'nın yanında görev vereceği ismi henüz belirlemeyen Fransız çalıştırıcının, oyuncularının antrenman performansına göre karar vereceği belirtildi. Formaya aday isimlerse Welinton, Necip ve Montero.
YÖNETİMDEN DESTEK
Beşiktaş yönetimi de, Trabzonspor maçına büyük önem veriyor. Yönetim, yapılacak çalışmalarda futbolcuları ve teknik ekibi yalnız bırakmayacak.
Başkan Ahmet Nur Çebi’nin de tesislere giderek takıma destek olacağı gelen haberler arasında.
Diğer yandan teknik direktör Valerien Ismael'in, Wout Weghorst ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.
Bitexen Giresunspor mücadelesinde penaltı kaçıran Hollandalı oyuncunun moralini bozmamasını isteyen 47 yaşındaki çalıştırıcı, golcü oyuncuya kendisinden memnun olduğunu ifade etti.
Fransız teknik adamın, Wegorts'tan hücumdaki pres ve yardımlaşmayı sürdürmesini istediği de kaydedildi.
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