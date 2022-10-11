Ismael'in gözü savunma ve Weghorst'ta

Tayyip Talha'nın yanında görev vereceği ismi henüz belirlemeyen Fransız çalıştırıcının, oyuncularının antrenman performansına göre karar vereceği belirtildi. Formaya aday isimlerse Welinton, Necip ve Montero.

Fransız teknik adamın, Wegorts'tan hücumdaki pres ve yardımlaşmayı sürdürmesini istediği de kaydedildi.

Bitexen Giresunspor mücadelesinde penaltı kaçıran Hollandalı oyuncunun moralini bozmamasını isteyen 47 yaşındaki çalıştırıcı, golcü oyuncuya kendisinden memnun olduğunu ifade etti.

Diğer yandan teknik direktör Valerien Ismael'in, Wout Weghorst ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

Beşiktaş yönetimi de, Trabzonspor maçına büyük önem veriyor. Yönetim, yapılacak çalışmalarda futbolcuları ve teknik ekibi yalnız bırakmayacak.