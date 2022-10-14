Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un yardımcılarından Ismael Garcia Gomez, İspanyol basınına konuştu.

Okan Buruk'un kendisine yaptığı yardımcı antrenörlük teklifi sonrası Galatasaray'da çalışacağı için çok heyecanlandığını belirten İspanyol antrenör, "Heyecanlıydım. İstanbul'a 4 yıl önce tatile gitmiştim ve zaten sevdiğim bir şehirdi. Ayrıca Okan Buruk, Türk futbolunda bir efsane. Galatasaray'ın, Süper Kupa'da Real Madrid'i yendiği maçın MVP'siydi. Aynı zamanda Başakşehir ile ligi kazandı. Profilimi beğendi ve teknik ekibe tek yabancı olarak katıldım" dedi.