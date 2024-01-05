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        İslim Hasan'ı elde etmek için tehdit mi etti?

        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de 6 Mayıs günü Şanlıurfa'da yaşanan korkunç olay konuşulmaya devam ediyor. 5 çocuğuyla bir arabada can veren anne Özlem'in 112 Acil Hattı'yla konuşmaları canlı yayında ekranlara geldi. Çaresiz annenin görevlilerle konuşmaları ve yardım çığlıkları tüm Türkiye'yi yasa boğdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2024 - 11:01 Güncelleme: 05.01.2024 - 11:01
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        İslim Hasan'ı elde etmek için tehdit mi etti?
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        Hasan, karısı Özlem ve biri 9 aylık olan 5 çocuğunun ölümünden 5 ay sonra İslim’le evlendi. İslim, Vazgeçme programına katıldığı telefon bağlantısında “Hasan geceleri çocukları için ağlıyor” dese de, olayın odağındaki isim Hasan’ın canlı yayında stüdyodaki rahat tavırları herkesi şaşırtmıştı. Çocuklarının görüntülerini gördüğü anda tek damla gözyaşı dökmemesi tüm izleyenlerin tepkisine neden olmuştu.

        Öte yandan İslim ve Hasan hakkında programa gelen ihbarlar da her geçen gün artıyor. İslim’i çalıştığı fabrikadan tanıdığını söyleyen bir kadın “İslim daha önce de Mustafa adında evli biriyle birlikteydi. Kendisini tehdit ediyordu. Mustafa, İslim’in elinden zor kurtuldu” ifadelerini kullandı. Özlem’in ailesi de stüdyoda gizli tanığı destekler açıklamalarda bulundu. Hasan’ın İslim tarafından tehdit edildiğini, dolayısıyla ablasını da Hasan’ın tehdit ederek ayrılmak istediğini söyledi.

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        Özlem’in evinin yanmasıyla ilgili olarak canlı yayına bir gizli tanık daha bağlandı. Kendisi olayı gördüğünü, evi Hasan’ın Özlem’in gözleri önünde yaktığını ve Özlem’in o anda kendisine yalvardığını söyledi.

        Özlem ve Hasan’ın komşuları da konuştu. Hasan’dan korktuğu iddia edilen bakkal, Özlem ve Hasan’ın geçimsizlik yaşamadığı yönünde röportajlar verirken, aynı apartmanda oturan komşusu, arkası dönük olarak verdiği röportajda ikilinin sürekli kavga seslerini duyduğunu ve bu olayın bir kaza değil cinayet olduğunu düşündüğünü açıkladı.

        Önce Şanlıurfa’yı sonra tüm Türkiye’yi sarsan 6 kişilik ailenin acı ölümüyle ilgili her geçen gün sır perdesi aralanıyor. Hafta içi her gün Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de saat 15.00’te canlı yayınla çarpıcı konular ekranlara gelmeye devam ediyor.

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